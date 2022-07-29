PTT ve Aktifbank arasında kampanya emekliye yaradı: Emekli maaşım var diyen 80000 TL alacak

Emekli maaş alan vatandaşların son zamanlarda tercih etmiş olduğu, bankaların başında PTT gelmektedir. PTT yapmış olduğu, emekli kredisi kampanyalarında emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara 80000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, 80000 TL'ye kadar ödeme alabilecek onaylanan kredinizi de hemen aynı gün içinde hesabınıza yatıra bileceksiniz.

Ptt, Emekli Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişileri emekli maaşlarını PTT üzerinden çekmiş olması durumunda kredi kullanabiliyor ve ilk defa maaş taşımanız durumunda kredi alabilmeniz için ilk maaşınızı çekmeniz lazım.

Ptt emekli kredisi kampanyası

Ptt, Emekli Kredisi kampanyasında 80000 TL kadar vermiş olduğu kredilerde 24 ay vadeli, sizlere ödeme tablosu hazırlamaktadır. Emekli maaşınızı banka üzerinden alıyorsanız, 50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 36 ay vadeli kredi kullanmanız mümkün olmaktadır. Emekli maaşı PTT üzerinden olan vatandaşlar PTT ve aktif Bank arasında yapılan anlaşma da 80000 TL'ye kadar kredi kullanmaları ile birlikte banka şubelerine gitmeden SMS atarak da işlem yapabilmektedir.

Sms ile PTT, emekli kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusunu, cep telefonları üzerinden SMS atarak da yapabilmektedir. Ptt, yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: Aktif Bank SMS numarası olan 30 50 numarasına göndererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Aktif Bank SMS numarası üzerinden 30 50 numarasına gönderilecek olan mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verir, onaylanan tutara da gidip, PTT şubelerinden kullanabilirsiniz.