18 yaş üstü gençlere 24 ay ödemesiz 500 bin TL 10 sene vadeli destek kredisi müjdesi geldi

24 ay ödemesiz 18 yaş üstü gençlere 500 bin TL 10 sene vadeli destek kredisi müjdesi geldi. Ülkemizde tarım alanlarının azalmaya başlaması ve üretimde yaşanan gerileme sebebiyle devlet tarım yapmak isteyenlere ve köyüne geri dönmek isteyenlere destek oluyor. Ziraat Bankası bu konuda musluklarını açtı. Özelliklere genç çiftçilere verilen müjde oldukça güzel fırsatlar sunulduğunu gösteriyor.

Çiftçilik Yapmak İsteyen Gençlere Ziraat Bankası Kredisi

Genç çiftçi kredisi olarak da adlandırabileceğimiz bu kredi için öncelikle kimlerin başvuruda bulunabileceğini araştırmak gerekmektedir. Köyde yaşayan çiftçilere ve köy dönüş yaparak çiftçilik yapmak isteyenlere Ziraat Bankasının verdiği 2 sene ödemsiz çiftçi kredisi veriliyor. Genç Çiftçi Kredisi ile çiftçilik yapanların sayısını arttırılması hedefleniyor. Bunun için Ziraat Bankasının müjdesi birçok kişinin yaşamında etkili olacak bir müjde olarak görülüyor.

Ziraat Bankasının bu kredisi süt hayvancılığı, besicilik, et tavukçuluğu, serada üretim gibi tarımın birçok alanı için verilecek. Tarımın desteklenmesi hayvancılık yapmak isteyen kişilere destek sunulması gibi birçok alanda girişimcileri arttırmak için bu kredilerin verileceği belirtiliyor. Ziraat Bankası şubeleri üzerinden 500 bin liraya kadar olan kredi başvuruları kabul edilecek.

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