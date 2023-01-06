Başvuru yapmadan PTT gişelerinden hemen ödeme! Tek bir SMS'le binlerce TL alın!

Tek bir SMS'le binlerce TL alın! Başvuru yapmadan PTT gişelerinden hemen ödeme! Birçok kişi maddi olarak bir yerlerden destek alarak yaşamını sürdürmektedir. Kredi kullanarak maddi sorunlarını gideren kişiler de bulunmaktadır. En çok kullanılan kredi ise ihtiyaç kredisidir. Bu krediyi almak isteyenler banklara başvurmaktadır. Banka uygun görürse bu kişilere ihtiyaç kredisi vermektedir. Bunun yanında bankalar emeklilere de kredi seçenekleri sunmaktadır emekliler aldıkları bu paralarla ihtiyaçlarını giderebilmektedir.

Telefon Mesajı İle Kredi Başvuru

Gelişen teknoloji ile birçok konuda olduğu gibi kredi başvurusu konusunda bulunmada da teknoloji kullanılmaktadır. İnternet bankacılığı, mobil bankacılığı, sms ile bankacılık işlemleri yapılabilmektedir. Emekliler bankadan kredi alacağı zaman başvurusunu PTT Bankacılıkta sms ile yapabilmektedir. PTT’den parasını çeken emekliler sadece SMS ile kredi başvurusu yaparak bankadan parasını çekebilmektedir.

Başvuruya gerek duymadan PTT gişelerinden ödemelere onay verilmektedir. Aktif Bank üzerinden de bu kredi kampanyası için onay alınabilmektedir. Vatandaşlar kimlik belgesi ile en yakın PTT şubelerine giderek de başvurularını yapabilirler. Gişeden yapılan başvurudan sonra onay alındığında krediniz hesabınıza yatıyor. Aktif Bank ile yaptığı anlaşma gereği kredi notu düşük olan vatandaşlara da kredi onayı verilmektedir. Bu onayı alanlar kredilerini rahatça kullanabilmektedir.

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