18-29 yaş arası herkese 9.357 TL veriliyor! İŞKUR az önce açıkladı! SGK sigortası da yapılıyor

Gençler program süresince aylık 9 bin 357 liraya varan ödeme alıp iş imkanına kavuşurken, firmalar da kendi personelini yetiştirmiş olacak. İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile gençler hem iş tecrübesi kazanıyor hem eğitim süresince harçlık alıyor, ardından da istihdam imkanı elde ediyor. İşveren de bu programlar ile işe alacağı kişiyi işbaşında yetiştirme, doğru personel bulma olanağına kavuşuyor.

İŞKUR, işbaşı eğitim programlarında, katılımcılara ödenecek harçlık tutarının arttığını duyurdu. İşbaşı eğitim programlarında günlük ödeme iş arayan statüsündeki vatandaşlarda 211,55 liradan 327,18, öğrenciler için 158,66 liradan 245,38, işsizlik ödeneği alanlar için de 105,78 liradan 163,59 liraya yükseltildi. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda ise günlük ödeme 232,71 liradan 359,90 liraya çıkarıldı.

3-9 AY UYGULANIYOR

İşbaşı eğitim programları bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6, diğer sektörlerde 3 ay sürüyor. 18-29 arası gençlerin katılabildiği siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlardaki programlar ise en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme modüllerinin veya üniversite eğitim modüllerinin asgari sürelerinden az olmamak kaydıyla program düzenlenebiliyor. İşbaşı eğitim programları, günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla planlanabiliyor.

SAĞLIK PRİMİ İŞKUR’DAN

Bu programlara katılan gençler günlüğü 359,90 liradan ayda (26 gün) 9 bin 357 lira 40 kuruş ödeme alabiliyor. Ayrıca genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi program süresince İŞKUR tarafından karşılanıyor.

İşte günlük ödemeler

İş arayanlar

Eski: 211,55 TL

Yeni: 327,18 TL

Öğrenciler

Eski: 158,66 TL

Yeni: 245,38 TL

İşsizlik ödeneği alanlar

Eski: 105,78 TL

Yeni: 163,59 TL

Geleceğin meslekleri

Eski: 232,71 TL

Yeni: 359,90 TL

PROGRAMDAN YARARLANMA ŞARTLARI

İşbaşı eğitim programlarına katılmak isteyenler 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri’nden ya da İŞKUR E-Şube üzerinden başvurabiliyor. Yararlanmak için şu şartlar aranıyor:

- İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

- 15 yaşını tamamlamış olmak,

- İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,

- Emekli olmamak,

- Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,

- Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,

- Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,

- İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartlarının sağlanması gerekiyor.

- Ayrıca düzenlenen mesleki eğitim kursundan veya işbaşı eğitim programından bir kişi en fazla 2’şer kere yararlanabilmekte olup, kişilerin kurs ve programlardan toplam yararlanma sayısı ise 3’ü geçemiyor.



FİRMALARA BÜYÜK İMKAN



İşbaşı eğitim programı; nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunuyor. İşte firmalar açısından işbaşı eğitim programının detayları:

- İşverenler istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi, İŞKUR’dan kendilerine katılımcı adayı bulunmasını talep edebiliyor.

- Programdan yararlanmak için en az 5 sigortalı çalışana sahip olmak, İŞKUR’a kayıtlı olmak, katılımcıların en az yüzde 70’ini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az 3 katı kadar süreyle istihdam etmeyi taahhüt etmek gerekiyor.

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