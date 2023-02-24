Mart ayında dolar gümbür gümbür geliyor! Selçuk Geçer dolar için rakam verdi! Ortalık yangın yeri

Selçuk Geçer dolar için rakam verdi! Ortalık yangın yeri... Mart ayında dolar gümbür gümbür geliyor! Özellikle son zamanlarda ekonomik sıkıntılarla baş eden Türkiye’nin gelecek herhangi bir haberle ilgili bekleyişleri devam ediyor. Dolar ne kadar oldu ya da dolar ne kadar olacak gibi sorulara cevap arandığı için bu kapsamda işlemlerin geliştirilmesi kapsamında da dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. Dolar ve gram altın fiyatları için yeni gelişmeler konusunda uyarılarını yapan Selçuk geçer bu konuyla ilgili yapılacak olan işlemlerin gerçekleştirilmesi konusunda yardımcı oluyor.

Neticede yapılacak olan işlemler kapsamında dikkatli bir şekilde gerçekleştirilecek olan dolar ekonomisi tahminleri sonrasında özellikle yapılacak işlemler kapsamında dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesinin gerekli olduğunu vurguluyor.

Selçuk geçer tarafından yapılan ve olaylı bir şekilde devam eden bu yorumlar kapsamında özellikle işlemlerin gerçekleştirilmesi ve daha sonrasında da işlemlerin gerçekleştirilmesi konusunda düzenlemelerin sağlanması gerekmektedir.

Selçuk Geçer Dolar İçin Rakam Verdi! Ortalık Yangın Yeri

Selçuk Geçer, son haftalardaki istikrarsız borsa performansına vurgulayarak Twitter hesabında paylaşım yaptı "Borsada kulaktan duyma bilgeler ile ve bir kaç kişinin gazı ile hisse alıp battık bittik diyen acemiler. Burası kesinlikle ağlama duvarı değil. Hesabı bana sormayın bunları borsa uçacak diye malı size tepeden çakanlara soracaksınız. Ben uyardım ‘siz ise ne bilirsin’ dediniz. Bu arada da bunlar iyi günleriniz olduğunu hatırlatırım" şeklinde konuştu.

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