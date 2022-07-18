18-19-20 Temmuz'da Emekli Maaşı Yatan Kişilere 6000 TL Daha Ek Ödeme Verileceği Duyuruldu, Son Dakika Haberi Müjdesi

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan 6000 TL ek ödemeler bugün itibariyle başladı. Emekli maaşınızı alıyorsanız, sizler de 6000 TL ye kadar ek ödeme için başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve nakit kullanabileceksiniz. Emekli maaşı alan vatandaşlar, özellikle bu üç gün içerisinde emekli maaş hesaplarına yatmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek, maaş hesapları üzerinden arttı, para kullanabileceklerdir.

Maaş hesaplarınız üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu gibi kredili mevduat hesabı başvurusunu da gerçekleştirerek kendi maaş hesabınız üzerinden artı para alabileceksiniz. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden sizlere bu ödemeler verilmektedir.

ZİRAAT BANKASI ÖDEMESİ

Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar başvurularını bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden veya bankanın ATM'si üzerinden istedikleri zaman yapabiliyor. Ziraat Bankası, emekli maaş alan vatandaşlar, nakil başvurularını gerçekleştirerek, bu banka üzerinden artı para olarak 6000 TL kredili mevduat hesabı kullanabilir. Kredili mevduat hesabı başvurusu yaptıktan sonra emekli maaşınız hesabına artı para olarak sizlere belirtilen limit yatmaktadır. Ziraat Bankası hesabınızın olması durumunda bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayarak da kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları üzerinden emekli maaş alan vatandaşlarda aynı şartlar dahilinde internet bankacılığı ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yapabiliyor.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden 6000 TL'ye kadar başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar, Kurtaran Hesap adındaki bu kredili mevduat hesabı başvurusunu yapabilmektedir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kurtaran, yazın boşluk bırakın ve Kimlik Numaranız: 32 80 numarasına gönderdikten sonra bu bankadan nakit başvurusunda bulunabilirsiniz.

Cep telefonunuz üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında 36 ay vadeye kadar işlemlerinizi gerçekleştireceğiniz ayrıca kredi kampanyasına da katılabilirsiniz. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda, anında: sonuc alacak ve 6000 TL, hemen hesabınıza yatacaktır.

Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeli kredi almak istiyorlarsa kredim yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasına 32 80 numarasına göndermesi gerekiyor. Denizbank, müşteri hizmetleri numarasını arayarak ve banka şubelerine giderek de kredili mevduat hesap başvurusunda bulunmanız mümkün olmaktadır.