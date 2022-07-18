Emekliye 2500 TL ödeme! Bayram İkramiyesinden Hemen Sonra Ödeme Yapılacak

Yapı Kredi Bankası kaldığı yerden kampanyaları ile kazandırmaya devam ediyor. En son sunmuş olduğu kampanya ile 2500 TL dağıtan Yapı Kredi Bankası kampanyası için son tarihin de 31 Temmuz 2022 olduğunu dile getirdi. Yapı Kredi Bankası “Emekli Referans” kampanyası kapsamında emekli yakınlarınıza referansı bulunarak emekli maaşlarının bankaya aktarmasını sağlayan kişilerin de promosyona ek 2500 TL’ye kadar varan ödül kazanacağını dile getirdi.



Kampanya 31 Temmuz Tarihinde Sona Erecek

Kampanyanın başvuru şartları arasında emekli olunması ve bir kişiye referans olunabileceği gibi belirli detaylar bulunduğu dile getirildi. 4 Nisan 2022 tarihinde Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılmış olan bu kampanyanın, 31 Temmuz 2022 tarihinde son bulacağı dile getirildi. Bu detayların yanı sıra; SSK ya da Bağ-Kur’dan emekli olacaksanız SGK Müdürlüklerine / e-Devlet’e yapacak olduğunuz başvuruda, Emekli Sandığı’ndan emekli olacaksanız hali hazırda çalışmakta olduğunuz kuruma ya da Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına iletecek olduğunuz emeklilik başvurusu dilekçesinde Yapı Kredi Bankası’nı tercih edebileceğiniz dile getirildi.

Yapı Kredi Bankası’nın müşterilerinden biriyseniz; Bireysel İnternet Şubesi, Yapı Kredi Mobil’den kolayca taşıyabileceğiniz dile getirilirken 444 0 444 / 0850 222 0 444 numaralı iletişim numaralarından da Müşteri İletişim Merkezlerini arayabilir, yalnızca nüfus cüzdanınız ile sizlere en yakın şubeye uğrayabilirsiniz. Yine başvuruda bulunacak olan kişiler e-Devlet üzerinden SGK emekli maaşlarını Yapı Kredi Bankası’na taşıyabilecekler.

Maaş Taşıma İşlemi Nasıl Olacak?

Banka tarafından vatandaşlara yapılmış olan duyurunun devamında ise Yapı Kredi Bankası müşterisi değilsiniz hemen hızlı bir şekilde Yapı Kredi mobil uygulamasını indirerek müşteri olabileceğinizden bahsediliyor. Yapı Kredi mobil uygulamasını indirip müşteri olduktan sonra emekli maaşınızı mobil uygulama üzerinden taşıyor olabildiğiniz gibi SGK müdürlükleri ya da e-Devlet vasıtası ile de SGK emekli maaşınızı Yapı Kredi Bankası’na taşıyabilirsiniz.



Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılmış olan kampanyanın diğer detaylarına ilişkin ifadelerde de şunlar dile getirildi;

Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılmış olan Emekli Referans Kampanyası 4 Nisan ile 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

Yapı Kredi Bankası’nın müşterileri SGK (SSK / Emekli Sandığı / Bağkur) maaşına sahip olan bir emekliye referans olarak kampanyaya katılım sağlayabilirler.

Yapı Kredi Bankası’nın müşterileri Şubelerimiz, Yapı Kredi Mobil ve Müşteri İletişim Merkezi üzerinden SGK maaşı sahibi bir emekli vatandaşa referans olarak kampanyaya kolaylıkla katılım sağlayabilirler.

Referans sağlayan müşterilerin, Müşteri İletişim Merkezi, Yapı Kredi Şubeleri üzerinden almış oldukları kodları referans göstermek istedikleri zaman emekli tanıdıkları ile paylaşmaları yeterli olacaktır.

Referans verilmiş olan emeklinin kendisine iletilen kodu ile Yapı Kredi Bankası’na maaş taşıma ve promosyon başvurusu yaptığı esnada Müşteri İletişim Merkezi / Şube personeli ile paylaşması ya da Yapı Kredi İnternet Şubesi ve Yapı Kredi Mobil üzerinden maaş taşıma işlemlerini yapılırken girmeleri şarttır.



Yalnızca Bir Kişiye Referans Olunabilir

Emekli olan müşterilerin Referans kampanyasına katılımının onaylanması için promosyon taahhüdü vermeleri şattır. Bunun yanı sıra kod girişlerinin gerçekleştirilmesi gereklidir.

Bir emekli vatandaş yalnızca bir kişi tarafından referans gösterebilmek hakkına sahiptir.

Referans verecek olan müşteri tarafından alınmış olan kod sadece bir emekli tarafından kullanılabilmektedir.

Bir Yapı Kredi Bankası müşterisi en fazla 10 kişiye referans olabilmektedir. Yapı Kredi Bankası müşterileri referans olduğu kişilerden SGK ( SSK / Emekli Sandığı/ Bağkur) emekli maaşını Yapı Kredi Bankası’na taşıdığı her bir müşteri için 250 TL, toplamda ise en fazla 2.500 TL ödül kazanabilir.