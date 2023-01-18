18-19-20 Ocak tarihlerinde banka hesabı olanlara 3 dakika içinde 33.000 TL ödeme yapılacak! Kampanya sorgulaması yapın

18 19 ve 20 Ocak tarihleri arasında ihtiyaç kredisi ödemelerinde düşük faiz oranlı ile birlikte işlem yapacak olan kişilere 33000 TL'ye kadar kredi Yapı Kredi Bankası tarafından veriliyor. Banka yapmış oldu. 33000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara bu üç gün içerisinde düşük faiz oranları ile birlikte işlem yapmasına olanak sağlayacaktır.

33000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası şubelerine gitmeden cep telefonları üzerinden de istedikleri zaman bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyalarına katılabilir ve üstelik banka müşterisi olması durumunda kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde şubelere gitmeden de alabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde alabileceğiniz bu kredilerde 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 3 ay ertelemeli olarak dalabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanacak olan tüm vatandaşların kredi notu uygun olması durumunda banka, hiçbir şekilde şart istemeden ve kefil istemeden kredi başvurusu yapan vatandaşlara 33000 TL kredi ödemesi ödeyecektir.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da başvuru yapmanız mümkün olacaktır...

33000 TL ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası müşterisi olması durumunda bankanın mobil uygulamasına girerek buradan kredi başvurusunda bulunabilir. Bankanın mobil uygulaması üzerinden işlem yapmak istemeyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak da kredi kullanabilmektedir.

Sms ile bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndererek, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında bireysel kredi politikalarını karşılayan tüm vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası, hemen aynı gün içinde ödeme vermektedir.