17.750 TL ödeme alacak olan vatandaşlar kimlik numarasını yazarak bu ödemeleri her gün alabiliyor...

17.750 TL'ye kadar nakit ödemesi almak isteyen vatandaşlar için kampanya başlatan Yapı Kredi Bankası ile birlikte Akbank yapmış oldukları bu kampanyalarda bireysel müşterileri kendi banka hesapları olmaları durumunda istedikleri zaman kredi ödemesi vereceğini açıkladı. İhtiyaç Kredisi olarak verilecek olan bu kredilere katılabilmek isteyen tüm vatandaşların banka kredi politikalarını uygun bir vatandaş olmaları durumunda 17.750 TL kredi ödemesi alarak 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesini hemen aynı gün içinde kendi banka hesabına yatırabilmektedir.

Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin banka kredi puanı 1500 lira üzerinde olması durumunda ihtiyaç kredisi ödemesi alabileceğini söyleyebiliriz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda 17750 TL ödeme alacak olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda bankaların mobil uygulamalarında kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir veya cep telefonları üzerinden SMS atarak da bankalardan ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilirler.

Sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi veya tüketici kredisi kullanmak isteyen tüm bireysel müşteriler cep telefonlarının Mesaj kısmına girdikten sonra bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihini gün ay yıl olarak yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır.

Akbank üzerinden hesabı olan vatandaşlar kolay bir şekilde kredi başvurusu yaparak hemen hesabını ödeme almak istiyorlarsa Akbank direkt uygulamasını kullanabilirler veya bankanın sms kredi servisi olan 4425 numarasına Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı göndermeleri durumunda da işlem yapabilirler.

Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin daha önce bankalardan kredi veya kredi kartı kullanıp düzenli ödemeler yapmış olması istenmektedir.