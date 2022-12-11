Emekliye 7455 TL ödeme verileceği haberi doğru çıktı! Bugün başvuru yapan bile alıyor...

Emekli maaşı alan vatandaşlar 7.455 TL'ye kadar ödeme alabilecek. emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizler de hesabınız aracılığıyla birlikte daha önce Kredi kullanıp düzenli ödemeler yaptıysanız kamu bankaları tarafından sizlere verilecek olan bu limitleri hemen kullanabilirsiniz.

Emekli maaşı hesabınız üzerinden alacağınız 7455 TL ödemeler için başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara Ziraat Bankası başta olmak üzere Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de Destek kredi ödemesi verilmektedir. Kredi kullanacak olan emekliler ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa şubelere gitmeden de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7455 TL ödeme alabilir.

Emekli maaş hesabı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden olan vatandaşlar internet şifresi oluşturarak bankaların mobil uygulamalarını kullanabilirler veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden giriş yaparak internet şubesi aracılığı ile birlikte istedikleri zaman bu Kredi limitini Kendi hesabına yatırabilirler.

Sadece kamu bankaları değil Emekli maaşı almış olduğunuz banka üzerinden bir kredi kullandıysanız sizlere 10.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi ödemeleri kendi bankanız üzerinden mobil uygulamasına girerek veya internet bankacılığına girerek Kredi kullanabilirsiniz.

Emekli olan kişiler daha önce bankalardan kredi kullanıp düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda katılabilecekleri bu kampanyalara aralık ayı sonuna kadar başvuru yapma durumunda katılabilecek ve istedikleri zaman hesaplarına yatırılan bu parayı banka kendi ATM'si üzerinden veya banka şubeleri üzerinden çekebileceksiniz.