17 Mart 2022 Tarihinden Sonra İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Hesabına Her Ay Maaş Alır Gibi Devlet Ödemeleri Yatırılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine verilen ödemelere 2022 yılında zam yapıldı. Bu zamlı ödemeler şubat ayında ödenmeye başlandı. Ödemeler bu ayın 17'inden sonra hesaplara yatacak. Ödeme işlemleri de ay sonuna kadar bitmiş olacak işte birçok evin faydalandığı bakım parasının detayları…

Evde Bakım Ücreti Sorgulama

Evde bakım ödemelerinizin hesabına yatıp yatmadığını e-devlet'ten sorgulayabilirsiniz. t.c. kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle e-devlet'e Giriş yaparak arama motoruna ‘’Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama’’ kısmına tıklamalısınız. Sorgulama işleminizi SMS yöntemi ile de yapabilirsiniz. Maaşlarınızı Ziraat Bankası aracılığı ile almakta olanlar cep telefonlarının SMS kısmını Bakiye yazıp 4747'ye kısa mesaj atarak sorgulama işlemini gerçekleştirebilirler.

Evde Bakım Parası Almanın Şartları Nelerdir?

Bir yardım desteğinden faydalanabilmek için en az %50 veya Ağır engelli olunması durumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerinde ki bakım hizmeti değerlendirme heyetleri tarafından bakıma ihtiyacı olan vatandaşın engelli olduğu tespit edildikten sonra bu ödemeden faydalanabilirsiniz. Sağlık kurulu raporunda da özellikle ağır engel ibaresinin olması gerekiyor. %50 den daha düşük bir oran alanlara evde bakım ödemesi yapılmıyor bu yardımdan tane içerisindeki kişi başına düşen ortalama aylık gelirler Asgari ücretin net tutarının üçlü ikisinden daha az olan kişiler faydalanabilmektedir.

2022 Evde Bakım Parası Tutarı Ne Kadar

Ortalama aylık 535.000 engelli vatandaşa evde bakım parası ödenmektedir. 2022 yılında Ocak ve Temmuz dönemi içerisinde evde bakım yardımlarının 1798 TL'den 2354 TL'ye çıkarıldı açıklanmıştı