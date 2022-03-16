Paranızı IBAN Numarasına Yatınca Alacaksınız! 11.000 TL Ödemeler İçin Haber Var. IBAN numaranıza gönderilecek olan nakit için son açıklama geldi. İşte detaylar... Nakit ihtiyacı olan kişiler için verilecek olan bu ödemelerde banka 5 dakika içinde sizlere sonuç verecektir. QNB Finansbank ve Akbank tarafından başlatılan bu kampanyada bankalardan işlem yapacak kişilerin banka kredi notu uygun ise hemen onay alacaklardır. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan kişiler için başlatılan bu kampanya da kredi alacak kişilerin en yakın banka şubelerinden işlem yapabileceği gibi ayrıca SMS ile ve internet üzerinden de işlem yapacağı açıklandı...

Banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan herkes başvurusunu yaparak hemen sonuç alabileceklerdir. Banka kredi puanı düşük olan kişiler, maalesef onay alamayacaklardır.

QNB Finansbank

IBAN numaranıza 11.000 TL ödeme almak için banka sizlere SMS ile başvuru yapmanızı isteyecektir. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişilere banka hemen sonuç verecektir. 11.000 TL için başvuruda bulunacak olan kişiler banka kredi şartlarına uygun ise hemen onay alabilirler. TC KİMLİK numaranızı 5030 numarasına mesaj atarsanız bankadan kredi başvurusu yapmış olacaksınız. TC Kimlik numaranız üzerinden başvuru yapacak olan kişiler onay alırsa hemen hesabına bu para yatacaktır.

Akbank

Akbank üzerinden de başvuru için SMS atılıyor. SMS ile başvuru yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli bu kredi kampanyasına 11.000 TL olarak katılıyor. SMS ile başvuru için KREDİ TC KİMLİK Yazarak 44 25 numarasına mesaj atarsanız 5 dakika olmadan sizlere kredi sonucu gelecektir. Akbank müşterisi olan kişiler ise bankaya gitmeden işlem yapmak isteyebilirler. Bu durumda Akbank Direkt internet bankacılığı şifresi oluşturmanız yeterli olacaktır. Kredi alacak kişiler, bu kredi kampanyasında düşük faizli ve masrafsız kredi alır...