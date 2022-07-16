Son Dakika Haberi: Emekli Hesaplarına 12400 TL Ödemeler Yattı!

Emekli maaş hesabınız üzerinden 12400 TL kredi ödemesi almak istiyorsanız başvurunuzu kamu bankaları ve özel bankalar üzerinden yaparak, hemen hesabınızı kontrol edebilirsiniz. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntıları ile birlikte vatandaşları, nakit imkanından faydalanmalarına olanak sağlayacak olan kamu bankaların yapmış oldukları emekli kampanyaları ile birlikte işlemlerini gerçekleştirmektedir. Özellikle emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden yapacağınız bu nakit başvurularında internet bankacılığı uygulamasını kullanarak hemen hesabınızdan başvuru yapabilir, ödemeleri hemen kendi hesabınıza yatırabilirsiniz. Bankalar tarafından verilecek 12400 TL ödeme için şartlara uygun olan vatandaşlar, hızlı birşekilde internet bankacılığı uygulamasını kullanarak istedikleri zaman başvuru gerçekleştirebiliyor.

EMEKLİYE 12400 TL ÖDEME VEREN BANKALAR

Emekli maaş hesabınız üzerinden 12400 TL ödeme almak istiyorsanız aşağıdaki bankalar üzerinden emekli maaş almanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası

Vakıfbank

Halkbank,

Garanti Bankası

Yapı Kredi Bankası

Akbank

Bu bankalar üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek için bankadan almış oldukları maaş hesabı üzerinden internet şifresi oluşturarak hemen mobil uygulamalarına giriş yapabilir ve kredi başvurusunda bulunabilir. Verilecek olan 12400 TL, ödemelerde, ihtiyaç kredisi olarak sizlere işlem yapılırken, 36 ay vadeli olarak uzun vadelerde geri ödemesini yapabileceğiniz bir kampanya olmaktadır. Her bankanın kendine özel olarak hazırlamış olduğu faiz oranlarından yararlanacak ve özellikle kamu bankaları üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlara daha uygun faizlerde kredi verilecektir.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası, kendi bankası, mobil uygulamasını kullanan emeklilere daha uygun faizlerde kredi imkanı sağlarken, ayrıca bankadan SMS atarak da işlem yapacağınız kredi kampanyaları hazırladık. Kredi TC kimlik yazarak, 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, AKBANK üzerinden, Bireysel tc kimlik ve emekli maaşınızı yazarak, 44 11 numarasına göndermeniz durumunda ise Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu yaparsınız.