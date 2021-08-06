16.000 TL ile 36.000 TL arasında yeni kredi kampanyası yapan bankalar, kampanyalarını duyurdular. Bu bankaların hızlı ve anında kredi verdiklerini söyleyebiliriz. Kredi başvurusu yaptığınızda bankalar sizin kredi sicilinize göre anında onay verirler ve sizlere kredilerde notunuza göre faiz oranı uygulayacaklardır. Yazımızın sonuna doğru, faizsiz kredi alacağınız bankadan da bahsedeceğiz.

İhtiyaç kredisi, belirli limitlere göre verilmektedir. İhtiyaç kredilerinde 36 ay vadeye kadar sizlere kredi desteği verilmektedir. Bankaların belirledikleri bu limitlerde onay almak istiyorsanız, banka politikalarına uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda banka sizin sicilinize bakacak ve ona göre kredi kullandıracaktır. 36.000 TL’ye kadar kredi alacaksanız 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanından da faydalanacağınızı sizlere söylemek istiyoruz.

Halkbank Kredi Başvurusu

16.000 TL ile 36.000 TL arasında kredi almak isteyen müşteriler, kimlikleri ile Halkbank üzerinden kredi kullanabilirler. Kredi başvurusu için banka şubesine gidebilirsiniz. Halkbank, şubelerinden yapacağınız kredi başvurusu sonrasında banka hemen size uygun kredi kampanyası seçeneklerini sunacaktır. Bu bankadan maaş alıyorsanız daha yüksek limitli kredileri de evraksız kullanabilirsiniz. Ama eğer bankadan maaş almıyorsanız ve sigortalı olarak çalışıyorsanız en az 6 aydır sigortanızın yatmış olması gerekiyor. Bankanın SMS ve internet sitesi üzerinden de başvuru yapılmaktadır. Buralardan yapılan başvurular sadece 15 bin TL’ye kadar değerlendirilecektir.

QNB Finansbank Kredi Başvurusu

Kredi onayı almak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 5030’a mesaj atarak, bankaya gitmeden hemen kredinizi kullanabilirsiniz. Siz başvuru yaptıktan 5 dakika sonra banka hemen size sonucu söyleyecektir. Onay alırsanız, bu onaylanan tutar ile birlikte en yakın QNB Finansbank şubesine giderek kredinizi kullanabilirsiniz. QNB Finansbank ayrıca internet bankacılığı üzerinden de 50.000 TL’ye kadar kredi vermektedir. Bu kredilerde sadece banka müşterisi olmanız yeterlidir. İnternet şifrenizi alarak kredi kullanmanız mümkündür. QNB Finansbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet sitesinden de kredi başvurusu yapılmaktadır. Banka kredi notu yüksek olan kişilere onay verecektir.

Albaraka Türk Katılım Bankası Faizsiz Kredi Başvurusu

36.000 TL’ye kadar kredi kullanacak olan kişilerin 36 ay vadeye kadar faizsiz kredi alacakları bankalardan birisi Albaraka Türk Katılım Bankası’dır. Sizlerde eğer faizin haram olduğunu düşünüyorsanız, bu sebeple kredi alamıyorsanız, islami şartlara uygun olarak kredi veren Albaraka Türk Katılım Bankası üzerinden faizsiz kredi başvurusu yapabilirsiniz. Size en yakın banka şubesine gittiğinizde evraklarınız ile kredi kullanmanız mümkündür. Banka 100.000 TL’ye kadar, 6 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi kullandırmaktadır. Bu bankadan alacağınız kredi türü, ihtiyaç finansman destek kredisidir. Sizlerde kendi ihtiyaçlarınız için, borç kapatmak için, tadilat için ve hac umre ziyaretler için bu bankadan faizsiz kredi başvurusu yapabilirsiniz.