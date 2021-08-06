Yeni Bakan Özer'den Yüz Yüze Eğitim Tarihi Açıklaması!

Son dönemde gündemde yer alan konulardan biri olan ilkokul, ortaokul ve liselerin ne zaman açılacağı sorusu hakkında araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Okulların yeni eğitim-öğretim döneminde yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği hakkında açıklamalar yapılırken alınan son kararlar da merak konusu oldu.

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri okulların ne zaman açılacağını ve hangi tarihte yüz yüze eğitime geçiş yapılacağı hakkında araştırmalar gerçekleştirirken yeni gelişmeler de merak edildi. Pandemi süreci sebebi ile geçtiğimiz dönemde öğrenciler evden eğitim almaya devam etmiş ve yüz yüze eğitime geçmek adına talepte bulunmuştu.

Gündemde yer alan konu hakkında son açıklama eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelmiş ve Eylül ayında yüz yüze eğitime geçilmesi hakkında sinyaller verilmişti. Profesör Doktor Ziya Selçuk’un yerine atanan Profesör Doktor Mahmut Özer ise önceliğinin yüz yüze eğitime geçmek olduğunu söyledi ve hedefinin bu yönde olduğunu belirtti.

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, merak eden konu hakkında yapmış olduğu son açıklamasında 31 Ağustos tarihinde okula uyum haftasının başlayacağını ifade etmiş ve ilk döneme başlangıç tarihi hakkında da önemli bilgileri paylaşmıştı. Yapılan açıklamalara göre ilkokul, ortaokul ve liseler adına okulların açılış tarihi hakkında kesin bilgiler merak konusu olurken merak edilen detayları sizler için haberimizi devamına yazdık.

Bakan Selçuk, pandemi döneminde hijyen bütçesinin 8 kat arttığını ifade etmişti ve artık Türkiye'nin çocuklarını daha fazla eve kapatmaması gerektiğini söylemişti. Öğretmenlerin de daha fazla yorulmaması gerektiğini ifade eden eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilerin de yorulmaması gerektiğini belirtirken okulların açılması hakkında paylaşımlarda bulunmuştu. 6 Eylül tarihine işaret eden eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu hedefin gerçekleşmesi adına gereken her şeyin de yapılacağını söylemişti.