Okullar Açıldı! Para İhtiyacı Olanlar için Cumhurbaşkanı Onay Verecek, Nakit İsteyenler Kamu Bankalarına...

Kamu bankaları tarafından devlet destekli olarak ihtiyaç kredisi kampanyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan onay sonrasında verilmeye başlanacak. 50.000 TL kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan kredide, özellikle okulların açılmasıyla birlikte paraya ihtiyacı olan bireylere öncelik tanınarak emekli olması ve çalışıyor olması durumunda hemen kredi imkanı sağlanacaktır.

Devlet destek olarak 50000 TL kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden internet bankacılığını kullanarak da şubelere gitmeden işlerinden olmadan hemen kredi başvurusunda bulunabilecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurular nasıl yapılacak?

Acil para ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyada özellikle nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olması durumunda devlet destekli olarak verilen kredileri hemen katılımını sağlanmasını istiyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde sonuç veriler ve onaylanan krediler, hemen aynı gün içinde hesaplara yatırılmaktadır.

Başvuru yapmak isteyen kişileri sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda sigortalılık durumlarının son işyerlerinde 6 aydır çalışıyor olması, emekli olmaları durumunda maaşlarını kamu bankalarına taşımaları isteniyor. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak 50000 TL kadar ödeme alacak olan vatandaşları en fazla 36 ay vadeli olarak ödeme imkanı sağlanmaktadır. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden de işlemlerini hızlı birşekilde yapabilir, ek kredi alabilmektedirler.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank'ın resmi internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurabilir ve bu bankadan nekadar onay aldığınız hemen görebilirsiniz.