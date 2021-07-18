15.000 TL ve Üzerinde Kimlikle Ödemeler Başladı, Başvuru Yapmadan Alamayacaksınız, Başvuru Şartları Çok Kolay

Bankalar üzerinden son dakika gelişmesi yaşandı. Uygun faiz oranları ile birlikte, bankalar üzerinden kredi almak isteyenlere özel kredi kampanyaları yapılmaya devam ediyor. 15000 TL ve üzerinde acil para ihtiyacı olan kişilere de sadece kimlikle ödemeler yapılacak. bazı bankalar kendi internet siteleri üzerinden bu kampanyaları duyurdu. İşte o bankaların kampanyaları ve başvuru aşamaları şu şekilde...

ING Bank 15.000 TL üzerinde kredi başvurusu nasıl yapılır?

ING Bank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler internet sitesine girerek buradan kredi başvurularını yapabilirler. Kredi başvurusu yaptığınız zaman internet sitesi üzerinden hemen sonucu da öğrenebilirsiniz. Kredi başvuru formunu doldururken ayrıca krediyi çekeceğiniz banka şubesini de seçebiliyorsunuz. Size yakın olan banka şubesini seçerseniz kredi onayı alır almaz o şubeye giderek kimlikle kredinizi kullanabilirsiniz.

Ayrıca 15.000 TL ve üzerinde kredi başvurusu yapacak olan kişiler internet bankacılığını kullanarak ING mobil uygulaması üzerinden de kredi alabilir. Bu krediler 50.000 TL'ye kadar veriliyor. Onaylanan krediler için şubeye gitmenize gerek kalmadan hesabınıza yatırılıyor. ING Bank üzerinden alınan tüm kredileri de kredi notunuza göre de faiz oranı uygulanmaktadır. Kredi notu düşük olan kişiler maalesef onay alamazlar. Emekli olan kişiler ise kredi başvurusu yapmak istiyorsa maaşlarını ING Bank şubelerine taşıyarak daha yüksek limitler de kredi kullanabilirler.

Denizbank 15.000 TL üzerinde kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi başvurusu ihtiyacınız 15.000 TL ve üzerinde ise Denizbank üzerinden sadece kimlikle kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Denizbank üzerinden internet sitesi ve SMS servisini kullanarak işlem yapmaları mümkündür. DenizBank SMS kredi en kolay kredi başvuru çeşitlerinden birisidir. Cep telefonunuzu Mesaj kısmına girdikten sonra Kredim yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak 32/80 numarasına gönderin. Bu şekilde yapacağınız kredi başvurusunda anında onay olabilir ve onaylanan kredinizi alanında hesabı atabilirsiniz. Denizbank bu krediyi ayrıca banka şubelerinden de sadece onaylı olan kişilere kimlikle vermektedir.

Garanti Bankası 15.000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden de 15.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka sizleri uygun faiz oranları ile birlikte 15.000 TL ve üzerinde işlem yapmaktadır.

Kredi başvurusunu banka şubesinden hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusunu yaptıktan sonra banka değerlendirmeyi alacak ve sizin sigorta durumunuza bakarak bu krediye onay verecektir. Kredi onayı alan müşteriler en yakın Garanti Bankası şubesinden bu işlemleri yapabiliyor. Bankanın internet bankacılığını kullanan kişiler Garanti mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabilirler. Başvurusu onaylanan kişiler eğer banka onay vermesi durumunda kredilerine hesabı atabilir. Krediye hesabı atan kişiler bu kredileri masrafsız olarak kullanacakları için sadece hayat sigortası kesintisi yapılacaktır. Aldığınız tüm ihtiyaç kredilerinde en fazla 36 ay vade yapabiliyorsunuz.