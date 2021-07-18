Ceylan Çapa ile İlya Salfeti Çifti Bodrum'da Görüldü

Bir süredir birlikte olan Ceylan Çapa ile İlya Salfati çifti Bodrum'da kameralara yansıdı ve ikili keyifli halleri ile muhabirler tarafından görüntülendi. Sosyetik güzel Ceylan Çapa uzun süredir hayatına kimseyi almıyor ve biri ile görünmüyordu. Son olarak gönlünü İlya Salfeti’ye kaptıran Ceylan Çapa sevgilisi ile beraber tatil sezonunu Bodrum'da açtı ve çift uzun süre boyunca güneşlendi. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Ceylan Çapa ile sevgilisi muhabirler tarafından görüntülendi ve çiftin fotoğrafları gündem oldu. Aşıklar Bodrum'da tatil yaparken plajda romantik anlar yaşadı ve görüntüleri ile sevenlerini mutlu etti.

Aşk orucunu İlya Salfeti ile bozan sosyetik güzel Ceylan Çapa yaklaşık olarak 2 aydır birlikte olduğu sevgilisi ile Bodrum'da tatil yapmaya gitti. Önceki gün Bodrum Gündoğan'da ilk kez kameralara yansıyan çift romantik dakikalar yaşadı ve fotoğrafları çekildi.

2021 tatil sezonunu Bodrum'da açan Ceylan Çapa ile İlyas Halfeti çifti gün boyunca güneşin ile denizin tadını çıkardı ve keyifli dakikalar geçirdi. Deniz ardından koyu bir sohbete dalan ikili zaman zaman birbirlerini öpücüklere boğarak dikkatleri üzerine çekti.

Bir ara sevgilisine poz vermeyi ihmal etmeyen sosyetik güzel çekilen fotoğraflara baktı ve daha sonra aşkı ile beraber denize girdi. Daha sonra kendilerini görüntüleyen muhabirleri fark eden çift plajdan ayrılıp evlerine döndü. Ceylan Çapa'nın Bodrum'da görüntülenmesi ile ilgili detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Uzun bir süre önce ünlü oyuncu Burak Özçivit ile 2 sene boyunca aşk yaşayan Ceylan Çapa sevgilisi ile Bodrum'da kameralara takıldı ve keyifli halleri ile dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyuncu Özçivit ise sosyetik güzel Ceylan Çapa'nın ayrılması ardından kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile beraber olduğunu duyurmuştu ve ikili daha sonra nikah masasına oturmuştu.