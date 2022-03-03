15.000 TL ATM Kartına Yatması İçin Son Hafta! Kefilsiz Verilecek

Bankamatik kartı olan vatandaşlara 15.000 TL ödemeler Geçtiğimiz günlerde başlamıştı kefil şartı olmadan ödemeler anında alınabilecek!

Bankamatik kartı olan vatandaşlara 15.000 TL ödemeler geçtiğimiz günlerde başladı kefil şartı olmadan ödemeler anında kullanılabilecek son dakika kampanyası olarak duyurulan haberin detayları yazımızda…

Bankamatik kartı olan vatandaşlar 15 bin TL'ye kadar ödeme alabilecek nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımız bankamatik kartı kullanmakta ise bankamatik kartları üzerinden hızlıca 15.000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabilecekler. Özel ve kamu bankalarının başlatmış olduğu bu kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlarımız ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isterlerse bankamatik kartları üzerinden hızlı bir şekilde 15.000 TL nakit ödeme alabilecekler. Başvuruda bulunacak olan vatandaşların ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılacak 15 bin TL'ye kadar kredi onayı alan vatandaşlarımız banka şubelerine gitmeden kredilerini kullanabilecekler.

QNB Finansbank

Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlarımız t.c. kimlik numaralarını 5030 numarasına kısa mesaj olarak göndererek bankanın düzenlenmiş olduğu kredi kampanyasına katılabilir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımız Finansbank'a üzerinde ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak hızlı bir şekilde 15.000 TL kredi onayı alabilmektedir. Nakit olarak kullanacakları bu kredilerde vatandaşlarımız banka şubelerine gitmeden kredi işlemleri yapabilmektedir. Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunu bankaların mobil uygulaması üzerinden 7/24 yapabilmektesiniz. Mobil uygulama üzerinden kredi başvurunuzu yapabilir ve kredi onayı alırsanız banka şubesine gitmeden hesabınıza paranızı yatırabilirsiniz. Finansbank ayriyeten ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara banka şubelerinden de gelir belgesi olmadan işlem yapabilmektedir.

Denizbank ve Akbank

Denizbank ve Akbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Denizbank ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar SMS yolu ile veya internet bankacılığı üzerinden başvuruda bulunabilirler. Nakit ihtiyacınızı giderebilmek için hızlıca Kredi başvurusunda bulunabileceğiniz en etkili yöntem SMS yöntemidir. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlarımız sms ile başvuruda bulunmak için kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 3280 numarasına göndermeleri gerekmektedir. Akbank üzerinden SMS ile başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını 4425 numarasına SMS göndermelidir. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlarımız Akbank üzerinden sms ile başvuru yaptıkları takdirde Kredi onayını hemen alabilmektedirler. Akbank Direkt uygulaması üzerinden de banka şubesine gitmeden kredinizi hemen kullanabilirsiniz.