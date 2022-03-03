5000 TL ödemeler hesaplara yatmaya başlıyor t.c. kimlik numarasına göre ödemeler yapılmaya başlandı vatandaşlar sorgulama yapsın!

Nakit ihtiyacı olan vatandaşların hesaplarına 5000 TL ödemeler yatmaya başladı.

Bankalar tarafından 5000 TL'ye kadar nakit ödeme almak isteyen vatandaşlar bankalar tarafından yapılan yeni kampanya ile derin bir nefes aldı. Yapılan son dakika habere göre t.c. kimlik numarasına göre verilmesi planlanan nakit kampanyası 5000 TL almak isteyen vatandaşlar için özel veya kamu bankalarından kampanya düzenlenecek. Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda 5000 TL ödeme almak isteyen vatandaşlarımıza t.c. kimlik numarasına göre 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi imkânı sunulmaktadır. 5000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlarımız başvuru yapmak için kredi notlarının uygun olması koşulu ile kredi başvurusunda bulunabilirler.

QNB Finansbank

5000 TL'ye kadar nakit ödeme almak isteyen kişiler t.c. kimlik numaralarını 5030 numarasına SMS göndererek Finansbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilmektedir. Yapılan başvurular sonrası banka sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu iletmektedir. Onaylanan tutarınız da en yakın Finansbank şubesinden kullanabilmektesiniz. SMS ile kredi onayı alan vatandaşlarımız banka üzerinde hesapları var ise Finansbank'ın mobil uygulaması üzerinden giriş yapabilir internet bankacılığı şifresi ile mobil uygulaması üzerinden 7/24 onaylanmış olan tutarı banka şubesine gitmeden belge veya imza işlemleri olmadan hesabına getirebilmektedir.

Garanti Bankası

Özel bankalar dâhilinde en çok tercih edilen bankaların içerisinde ilk sırada Garanti Bankası bulunmaktadır. Garanti Bankası'nın duyurmuş olduğu son kampanyaya göre ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara 5000 TL'lik gelir belgesi olmadan kredi başvurusu düzenlediğini açıkladı. Sizlerde en yakın Garanti Bankası şubesine giderek veyahut Garanti Bankası'nın Resmi Web Sitesi üzerinden başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurularında 36 ay vade ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredinizi hemen kullanabilirsiniz nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız Garanti Bankası'nda hesapları bulunmaları durumunda banka şubesine gitmeden mobil uygulama üzerinden 5000 TL'lik ödemelerini kullanabilmektedir.

Akbank

Akbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlarımız SMS yolu ile başvuruda bulunabilmektedirler. Cep telefonlarınızın SMS kısmından Kredi yazıp boşluk bırakarak t.c. kimlik numaranızı 4425 numarasına SMS göndererek bankanın düzenlemiş olduğu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Ayriyeten Akbank Direkt uygulaması üzerinden ve Akbank ATM'leri üzerinden 7/24 kredi başvurusu imkânı da sunulmaktadır.