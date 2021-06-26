15000 25000 40000 ve 50000 TL Kredi Kampanyası Başladı, Başvuru Yapan Hemen Onay Alacak, Bankalar Yarış İçinde!

Bankalar güncel ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. 15000 25000 40000 ve 50000 TL Kredi almak isteyenlere acil ihtiyaçları olanlara onay verilecek. Kredi kullanmak isteyenlere kredi imkanı sağlayan bankalar yeni kampanyaları ile düşük faizli ve 36 ay vadeli kredi verecek. Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası ve Burgan Bank bu kredi kampanyasını duyurdu. Bankalar düşük faiz oranlı kredilerini kolay başvuru yöntemleri ile işlem yapacağını da internet sitesinden söyledi. Başvuru rekoru bekliyor. Bankaların yapmış olduğu bu kampanyalar adeta bir yarış niteliğinde. Bankalar arası bu yarışın kazananı da tüketici oluyor.

Pandemi dönemi bilindiği gibi ülkemizde devam ediyor. Bu sebeple para ihtiyacı olan kişiler, ihtiyaçlarını karşılamak için banka şubelerine gidiyorlar. Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası ve Burgan Bank'ta yeni kredi kampanyasını duyurarak, kampanyaların devam ettiğini söyledi. İhtiyaç sahibi olan kişilere banka 15000 25000 40000 ve 50000 TL Kredi kampanyasına katılmasını sağlayacak ve istediği ihtiyaçlarda kredi onayı verecekler.

Kredi kullanabilmeniz ve 15000 25000 40000 ve 50000 TL Kredi onayı almak için banka kredi politikalarına uygun müşteri olmanız gerekiyor. Peki nedir bu politikalar diyenler için şartlardan bahsedelim...

Bankaların Kredi Politikaları Nelerdir?

Bankaların belirlediği kredi politikalarının başında kredi notu geliyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin TC kimlik numarası üzerinden yapılacak kredi sicil sorgusu sonrasında onay alabileceklerdir. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak sorguda kredi notunuzun en az 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka bu şekilde olan müşterilerine 15000 25000 40000 ve 50000 TL Kredi verecektir.

Kredi kullanmak isteyenler, ayrıca bankanın belirlediği şartlara göre kredi kullanacaktır. BDDK tarafından verilen karar ile ihtiyaç kredileri en fazla 36 ay vade yapılmaktadır. Daha önce 60 ay vade olan bu krediler, şimdiler de ise 36 ay vadeye düştü. İlk taksit ödemesinde bankalar kredi alacak kişilerin onay alması durumunda 3 ay ertelemeli ödeme tablosu da oluşturabileceklerdir. Sizlerde eğer 3 ay ertelemeli kredi kullanmak istiyorsanız, başvuru yaptıktan sonra bunu belirtmeniz gerekmektedir.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

15000 25000 40000 ve 50000 TL Kredi başvurusu yapacak olan kişiler bankaların kredi başvuru yöntemleri ile işlemlerini yapabileceklerdir. Kredi kullanmak isteyenler, banka üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa, ilk önce kendisine uygun olan bankayı seçmesi gerekiyor. Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası ve Burgan Bank 15000 25000 40000 ve 50000 TL Kredi kampanyasında kendine özel faiz oranları ile işlem yapacaktır.

Garanti Bankası Kredi Başvurusu

Garanti Bankası kredi başvurusu banka şubelerinden yapılıyor. Size en yakın Garanti BBVA şubesine giderek, kimlikle başvuru yapabilirsiniz. Banka sigortalı olarak çalışan kişilerin en az 3 ay sigortasının yatmış olmasını isteyecektir. Ayrıca banka kredi başvurusu internet sitesinden de yapılacak. Resmi internet sitesi olan garantibbva.com.tr adresine girerek buradan kredi başvurusu yapabilirsiniz. 15000 25000 40000 ve 50000 TL Kredi paketlerinden birini seçerek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. En fazla 36 ay vade yapılacaktır.

Akbank Kredi Başvurusu

Akbank online kredi kampanyası ile SMS kredi kampanyası yapıyor. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Kredi TC Kimlik yazarak 4425 numarasına gönderin. Ayrıca 444 25 25 numarasını arayarak da da kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak kişiler, Akbank Direkt uygulaması üzerinden düşük faizli ve masrafsız kredi kullanabilirler.

İş Bankası Kredi Başvurusu

İş Bankası diğer bankalar ile karşılaştırma yaptığımızda daha sert onay veriyor. Kredi sonucu uygun olan kişiler, bankadan hemen kredi alabiliyor. İş cep uygulaması kullanıyorsanız bankaya gitmenize bile gerek yok. Banka hemen onay verecek.

Burgan Bank Kredi Başvurusu

Burgan Bank kredi başvurusu yapacağınız zaman banka sizlere hızlı ve anında sonuç verecektir. Kredi sonucu uygun olan kişiler, belirli şartlara uygun olduğunda hemen kredi kullanabileceklerdir. Burgan Bank sadece banka şubelerinden kredi başvurusu alıyor. Banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile giderek 15000 25000 40000 ve 50000 TL Kredi başvurusu yapabilirsiniz. Burgan Bank ayrıca emekli olan kişilere de kredi başvurusu alıyor. Kredi kullanmak isteyen emekliler emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak 200 bin TL onay alabiliyorlar. Emekli kredisi için banka şubelerine gitmeniz gerekli.