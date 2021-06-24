Emekliye Tek Seferlik, Şartsız, TC Kimlikle Ödeme Yapılacak, 25.000 TL Veriliyor

Emekli olan kişilere, yeni bir kampanya daha başladı. Bu kampanya ile birlikte, sizlerde emekli maaşınızı bankaya taşıyarak 25000 TL nakit desteği alabilirsiniz. Emekli müşterilere özel olarak yapılan bu destek projesinde, emekli kişilerin 25 bin TL almaları hoşgeldin kredisi olarak da bilinmektedir. Emeklinin 25 bin TL kredi desteği almaları durumunda, bankaya maaş taşımaları ile birlikte ayrıca bankalar emekli promosyonları da verecek. Bankaların kendi politikalarına göre uygulanan bu emekli promosyonlarında 1500 TL'ye kadar emekli promosyonu verilmektedir.

Yapılan son dakika açıklaması ile birlikte, Kurban Bayramı'na kadar bu krediler alınabilecektir. Kredi başvurusu yapmak isteyenler, bankaya emekli maaşı taşır taşımaz, yapabilecek ve 25 bin TL'Ye kadar kredi kullandırılacaktır. Kullanılan krediler bireysel ihtiyaç kredisi kategorisinde olduğu için, banka en fazla 36 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı sunacaktır. Kredi imkanı sunulan bu destek kredilerinde, ilk taksit ödemelerini de 3 ay ertelemeli yapabileceksiniz. Şimdi sizlere hangi bankalardan hızlı onay alabilirsiniz, bunun bilgilerini verelim.

Kredi Başvurusu İçin İlk Durak Ziraat Bankası

Ziraat Bankası bu kredi kampanyasını başlatan ilk banka oluyor. Banka uygun faiz oranları ile birlikte emekli olan kişilere, kredi puanı düşük olsa da onay veriyor. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak hemen kredi başvurusu yapabilir ve bir sonraki maaşınızda 750 TL'ye kadar hibe olarak verilen nakit desteğini alabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak isteyenler, genellikle bu kredilerde, 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli seçenekleri sunuyorlar. Kredi sonucuna göre bankalar bu kredilerde, müşterilerin kredi notuna göre de faiz oranı uyguluyor. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek bu bankadan kimlikle kredi alabileceksiniz.

Denizbank'tan Bomba Gibi Emekli Kredisi Kampanyası Başladı

Emeklilerin en sevdiği bankalar arasında olan Denizbank, hem ihtiyaç kredisi olarak hem de isteyenlere borç kapatma kredisi olarak destek vereceğini duyurdu. Denizbank şubelerine giderek hemen kredi başvurusu yapabilir, onaylanan kredinizi de hemen hesaba atabilirsiniz. Denizbank üzerinden ayrıca 1.000 TL'ye kadar da emekli promosyonu alınacaktır. Emekli maaşını Denizbank'a taşıyan kişiler, 1000 TL emekli promosyonlarını bir sonraki emekli maaşı üzerinden alacaklardır. Denizbank emekli kredisi için bomba gibi bir kampanya başlattı. Bu kampanya detaylarını denizbank.com adresinden öğrenebilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak isteyenler banka şubelerinden işlem yapacağı gibi ayrıca internet sitesi üzerinden de başvuru yapabileceklerdir. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Kredim TC KİMLİK yazarak 3280 numarasına mesaj atabilirsiniz.

Garanti BBVA Emeklinin Yanında Kampanyası

Garanti BBVA üzerinden de kredi başvurusu yapacak olan emekliler, kredilerini bankadan alabileceklerdir. Garanti BBVA üzerinden alınacak bu kredilerde banka şubelerine giderek emekli maaşınızı taşıyabilir, maaş taşıma işlemleri sonrasında da kredinizi hemen kullanabilirsiniz. Garanti BBVA üzerinden kredi alacak kişiler, 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri 36 ay vadeye kadar alabileceklerdir. Garanti BBVA üzerinden kredi başvurusu yapmak için ayrıca, bankanın resmi internet sitesine girerek de kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Garanti BBVA üzerinden emekli maaşı alan kişiler, 1.250 TL'ye kadar da emekli promosyonu alabileceklerdir.

Vakıfbank Emekli Kredisi

Emekliye tek seferlik, kefilsiz, kredi veren bir diğer banka, Kamu bankası olan Vakıfbank. Vakıfbank şubelerinden maaşınızı taşımanız ile birlikte, hem kredi başvurusu yapabilir hem de bankanın vermiş olduğu 750 TL'ye kadar olan emekli promosyonlarını alabilirsiniz. Kredi başvurusu yapan kişiler 25 bin TL ve üzerinde onay alabileceklerdir. Onay alan kişiler, kredilerini banka şubesinden 36 ay vadeli kullanabilirler. Banka 3 ay ertelemeli kredi veriyor.