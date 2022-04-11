Asgari Ücretlilere AK Parti'den Mesaj Var: Bu Açıklama Yüzünüzü Güldürecek! Son Dakika Duyuru!

Asgari Ücretlilere AK Parti'den Mesaj Var: Bu Açıklama Yüzünüzü Güldürecek! Asgari ücrete temmuzda zam yapılacak mı yapılmayacak mı tartışmaları devam ederken AK Parti'den çok önemli bir mesaj geldi. AK Parti'nin çok önemli kurmaylarından biri olan Hamza Dağ, enflasyon canavarına vurgu yaparak zam yapılabileceğini dile getirdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Asgari Ücret Mesajı Nedir?

Bir televizyon programına katılım sağlayan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücret ile ilgili son gelişmeleri ele aldı. AK Parti'nin gündemini, faaliyetlerini ve bundan sonraki süreç içerisinde hedeflerine yönelik çeşitli bilgileri veren Hamza Dağ, daha sonrasında ise siyasete tartışılan bazı önemli gelişmeleri de ele aldı. Bu değerlendirmelerinin arasında ekonomi başlıklarına yönelik yorum yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, halen dile getirilen asgari ücrete ikinci bir ek zam iddialarına ele aldı.

Yapmış olduğu konuşmada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, enflasyon oranlarına vurgu yaparak temmuz ayı içerisinde emekli ile memurlara zaten bir zam yapılacağını duyurdu. Eğer ki enflasyon oranlarının çok yüksek çıkması halinde ise asgari ücretliler için düzenleme yapmaktan kesinlikle geri durmayacaklarını söyledi.

Bu açıklamadan sonra Türkiye'de asgari ücretle geçinen milyonlarca insan, temmuz ayında asgari ücrete ekstradan bir zam yapılması yönünde sevinç yaşadı.

● Daha önce asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmaması konusu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu açıklamada asgari ücret zam yapılması döneminin her yılın aralık ayı olduğunu söylemişti.

● Diğer taraftan işin esas muhatabı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise yapmış olduğu açıklamada asgari ücrete ekstradan zam yapılmasının mantıksız olacağını söylemişti.

● Diğer taraftan Cumhur ittifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya milletvekili Saffet Sancaklı yapmış olduğu bir açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini ve temmuzda asgari ücrete ek zam yapılacağını söylemişti.

● Tüm bu gelişmelere bakıldığında AK Parti genel başkan yardımcısının yapmış olduğu iyimser açıklamadan sonra milyonlarca asgari ücretli, artık ücretlerine ekstradan bir zam yapılacağı yönünde beklemeye başladı.