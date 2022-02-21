15 Milyona Yakın Kişi Faydalanacak, Nakit İsteyenlere 30.000 TL Limit Ayrıldı. 30 bin TL'ye kadar nakit kullanmak isteyen emekliler için başlatılan Bu kampanyada emekli maaşınızı eğer Yapı Kredi Bankası üzerinden alıyorsanız vatandaşlar 30.000 TL nakit kredisi için gelir belgesi vermeden başvurusunu yapabilecek. Sadece emekli olan kişiler için başlatılan Bu kampanyada hem emekli hem de dul yetim aylığı alan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek almış oldukları emekli maaşları üzerinden 30 bin TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu açıklamada emekli olan vatandaşların banka şubelerine gelmeden mobil uygulama üzerinden işlem yapabileceklerini veya sms ile başvuru yapabilecektir.

Yapı Kredi Bankası nasıl başvuru alıyor?

Yapı Kredi Bankası üzerinden nakit başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olan bu kampanyalara katılmak istiyorsa Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte başvurusuna gerçekleştirebilir. Kredi kullanacak olan kişiler Kredi almaları durumunda hemen aynı gün içerisinde hesaplarına parayı yatırabilir. Kredi kullanacak olan vatandaşların emekli maaşı bu bankada değilse maaşı emekli şubesi Yapı Kredi Bankası yapması durumunda daha yüksek limitlerde de hem ihtiyaç hem de borç transferi kredisi kullanabilecek.

Yapı Kredi Bankası üzerinden Cep telefonunuz aracılığı ile SMS atarak başvuru yapmak istiyorsanız bireysel yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve almış olduğunuz emekli maaşını yazarak bu mesaja 4411 numarasına gönderin. 4411 numarasını atmış olduğunuz mesajla sizlerin ne kadar kredi onayı alacağınızı 3 dakika içerisinde mesaj ile göndereceklerdir. Kredi notuna göre faiz oranı uygulayan Yapı Kredi Bankası emeklileri ayrıca kendi mobil uygulaması üzerinden de masrafsız ve gelir belgesiz olarak 3 ay ertelemeli Kredi imkanı sağlamaktadır.