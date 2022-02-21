Meclisten Geçti, Son Dakika Haberi Yayına Girdi, 15000 TL Hesaplara Yatacak. Meclis onayından da geçen 15.000 TL Ek ödemelerde başvuru yapacak kişilerin Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden yapacakları işlem doğrultusunda hemen kendi hesaplarına 36 ay vadeli devlet destekli nakit ödemesi olabileceği hakkında bilgiler yayınlandı. Devlet destekli olarak kullanabileceğiniz bu nakit kredi kampanyalarında vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecek onaylanan tutarı kendi Ziraat Bankası VakıfBank veya Halk Bankası adına yatırabilecek. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli alacakları ihtiyaç kredisi kampanyasında bankaların kendi kredi politikalarına uygun olması durumunda kredi onayı alacak.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank devlet destekli 15.000 TL nakit kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 15.000 TL devlet destekli nakit kredi kampanyasına başvuru yapacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli Kredi başvurusunu bankaların resmi internet sitesi üzerinden yapabiliyor. Son zamanlarda devlet destekli olan kredi veren bu üç kamu Bankası emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için yapmış olduğu Bu kampanyada internet sitesi üzerinden başvuru onayı alan kişilere şubeleri davet ediyor. Ziraat Vakıf ve Halkbank şubeleri üzerinden başvurunuzu yaparak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ayrıca bu bankaların resmi internet siteleri üzerinden internet bankacılığına giriş yaparak 15 bin TL'ye kadar banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde devlet destekli Kredi kullanabilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda vatandaşlar 5 dakika içerisinde alacakları bu kredi onayı ile birlikte hızlı bir şekilde anında krediyi kendi hesaplarına yatırabilecek ve ihtiyacı olduğu zaman kullanılabilecek.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ayrıca 15.000 TL üzerinde de nakit kredi kullanabiliyorsunuz. Kampanyaları ve detayları öğrenmek için bankaların resmi internet sitesine giriş yapabilirsiniz.