15 milyon emekliye müjde: Cumhurbaşkanı duyurdu, 30000 TL ödeniyor

15 milyon emekli için Cumhurbaşkanı tarafından yapılan duyuruda nakit ihtiyacı olup Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri devam edeceği açıklandı. Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanyaya devlet destekli Olarak başvurularınızı gerçekleştirerek emekli maaşı hesabınız üzerinden 30.000 TL olarak kullanabilir ve bu krediler de gelir belgesi vermeden ve en uzun vadelerde Kredi ödemesini gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa şubelere gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara katılarak diledikleri zaman ödemeler alabiliyorlar ve 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturarak bankalardan kredi kullanabilmektedirler.

Ziraat Bankası emekli ihtiyaç kredisi kampanyasına başvurular nasıl gerçekleştirilir?

Ziraat Bankası üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabınız ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için uygun faizlerle kredi ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ziraat Bankası banka hesabını üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde Kredi ödemelerini gerçekleştirebilecekleri bir kampanya hazırlandı ve bu kampanya ile birlikte nakit kredi ödemeleri Cumhurbaşkanı tarafından da onayı verilmesi ile birlikte devlet destekli olarak kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası emekli maaşı müşterileri Kredi başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa özellikle daha önce kredi alıp düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda başvurularına hızlı bir şekilde bankanın mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirebileceğini söylemek isteriz. Ziraat Bankası emekli maaşı müşterileri Kredi başvurularını yapmak için bu banka şubelerine giderek işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilecekler ve kredileri de hesaplarına yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceklerdir.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler aynı zamanda yüksek limitli kredi almak istiyorlarsa banka şubelerinde kimlikleriyle birlikte gitmeleri yeterli olacaktır.