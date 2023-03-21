Ev Hanımı Olanlara Bu Bankalar Belgesiz Koşulsuz 50 Bin Lira Kredi Verecek!

Günümüzde maddi desteğe ihtiyaç duyan ev hanımları, düzenli bir gelirleri olmadığı için kredi almakta zorlanıyor. Ancak son zamanlarda özel bankaların büyük bir çoğunluğu, gelir belgesi istemeksizin ev hanımlarına kredi verme yoluna gitme kararı aldı.

EV HANIMLARINA GELİR BELGESİZ KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Ev hanımlarına gelir belgesiz kredi veren bankalar arasında Akbank, Garanti Bankası ve TEB gibi büyük bankalar yer almaktadır. Bu bankalar, ev hanımlarına uygun faiz oranları ve farklı vade seçenekleri sunarak ev hanımlarının nakit ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamaktadır. Ancak, her bankanın kredi verme koşulları farklı olabilir ve kişinin kredi notu, ödeme geçmişi ve diğer finansal durumları da kredi başvurusu için önemli faktörlerdir. Bunun yanı sıra gelir belgesi olmadan kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların banka şubelerinden değil, mobil bankacılık veya internet şubesi üzerinden başvuru yapması son derece önemlidir.

EV HANIMLARININ GELİR BELGESİZ KREDİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Ev hanımlarına kredi veren bankalar, kredi başvurusu yapacak kişilerden belirli şartları yerine getirmelerini beklemektedir. Bu şartlar genellikle, kredi borcunun ödenebilirliğine dair bir güvence sağlanmasıdır. Düzenli bir geliri olmayan ancak üzerine kayıtlı mal ya da taşıtı olan kişiler, bu koşulu yerine getirmiş sayılır. Ayrıca kişinin yasal ya da idari bir takibe uğramamış olması da büyük önem taşımaktadır. Bankaların kara listesinde yer alan kişilerin kredi çekebilmesinin de mümkün olmadığı bankalar tarafından açıkça belirtilmiştir.

CEPTETEB EV HANIMLARINA KREDİ

CepteTEB, gelir belgesi olmayan ev hanımlarına 30 bin liraya kadar kredi imkanı sağlamaktadır. Fakat bu kredi kampanyasından faydalanabilmek için kişinin kredi notunun yüksek olması ve kara listede bulunmaması gerekmektedir. Bu koşullara uyan kişiler ihtiyaç kredisi başvurusunu cepteTEB mobil uygulaması veya resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilir ve ödemelerini 3 ile 36 ay arasında taksitlendirebilir.

HALKBANK EV HANIMLARINA KREDİ

‘Özel Kredi’ adı altında ev hanımlarına gelir belgesi istemeden kredi veren Halkbank, bu kredinin limitini 15 bin lira olarak belirlemiştir. Düşük faizli olarak ihtiyaç kredisi çekmek isteyen ev hanımları SMS, mobil bankacılık, internet şubesi ve Halkbank Dialog üzerinden başvurularını kolayca yapabilmektedir. SMS ile başvurmak isteyen kişilerin, KREDI, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar yazıp 2452’ye kısa mesaj göndermesi yeterlidir.

GARANTİ EV HANIMLARINA KREDİ

Ev hanımlarının gelir belgesi sunmadan kredi alabileceği bankalardan biri de Garanti BBVA’dır. İnternet bankacılığından ve mobil bankacılık uygulaması üzerinden başvuruları alınan bu kredi kampanyası kapsamında ev hanımları, 25 bin liraya kadar kredi çekip bu kredileri 12, 24 ve 36 ay vade ile ödeyebilecektir. Garanti BBVA’nın ev hanımlarına özel verdiği kredinin faiz oranı ise yüzde 2,51 olarak belirlenmiştir.

AKBANK EV HANIMLARINA KREDİ

Akbank, ev hanımlarına özel kredi kampanyası sunan bankalardan biridir. Akbank mobil uygulaması üzerinden kolayca başvuru yapabilen ev hanımları 40 bin liraya kadar nakit desteği alabilirler. Gelir belgesi istemeden verilen kredinin faiz oranı, çekilen miktarına bağlı olarak değişmekte ve en az yüzde 2,03’ten başlamaktadır. Kredi ödemeleri ise 36 aya kadar taksitlendirilebilmektedir. Bu sayede ev hanımları finansal ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmektedir.