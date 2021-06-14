15 Haziran 2021 Evde Bakım Parası Yatan İller Listesi! Evde Bakım Maaşı Hangi İllerde yattı?

Zorlu pandemi sürecinin de eklenmesiyle daha da hayati öneme sahip olan engelli yardımları ve evde bakım maaşı ödemeleri de hak sahiplerine ödenmeye devam ediyor. Peki 15 Haziran 2021 Evde bakım parası yattı mı? 15 Haziran Salı Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Detayları haberimizde sizler için hazırladık...

Ülkemizde yüz binlerce hak sahibi, evde bakım maaşlarının yatırılıp yatırılmadığını merakla araştırmaya başladı. Devlet tarafından 2021 yılı Haziran ayında da, engelli yakınının ihtiyaçlarını karşılayan ve bakımını üstlenen hak sahiplerine evde bakım aylığı bağlanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan başvurular neticesinde şartları taşıyanlara bağlanan bu yardım aylık olarak ödenmektedir. Ayda 1.457 TL'ye kadar evde bakım yardımının detayları ve hangi illerde ödendiği sıklıkla araştırılıyor. 15 Haziran 2021 Salı evde bakım parası yattı mı? 15 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 15 Haziran 2021 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi!

15 Haziran 2021 Salı Evde Bakım Parası Yatan İller

Bilindiği üzere evde bakım aylıkları her ayın 15. günü ila 31. günleri arasında hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılmaktadır. Evde bakım maaş ödemesi bekleyen vatandaşların bu günlerde banka hesaplarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Banka hesaplarını kontrol etmeden evde bakım maaşlarının il il yatırıldığı listeyi araştıranlar da bulunuyor. 15 Haziran 2021 Salı günü evde bakım parası yatan iller listesi netleştiğinde bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

15 Haziran Evde Bakım Maaşı Yatacak mı?

Binlerce hak sahibi 15 Haziran 2021 Salı günü itibariyle evde bakım aylıklarına kavuşabilmeyi ümit ediyor. Zorlu pandemi şartlarının da etkisiyle birçok ilde evde bakım maaşlarının 15 Haziran 2021 Salı günü itibariyle yatırılması bekleniyor. 15 Haziran Salı itibariyle il il ödemelerin yapılmasının ardından gerekli bilgiler sayfamızda paylaşılacaktır.

Evde Bakım Maaşı Sorgulama Ekranı

Evde bakım maaş ödemenizin hesabınıza yatırılıp yatırılmadığını E-Devlet Kapısı üzerinden kolaylıkla sorgulayabilirsiniz. E-Devlet üyeliğinize giriş yaptıktan sonra Arama kısmına "Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama" yazabilirsiniz. Ardından karşınıza çıkan ilk sekmeye tıklayarak evde bakım maaş ödemeleriyle ilgili detaylı verilere ulaşacaksınız.

Evde Bakım Maaş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evde bakım maaşı için başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il-ilçe müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılmaktadır. Başvurularda, engelli vatandaşın bakımını üstlenecek kişinin T.C Kimlik fotokopisi, engellilik durumunu gösterir sağlık raporu, kimlik ayrıca 2 adet vesikalık fotoğraf talep edilecektir. Bu belgeleri tamamlayarak başvurularınızı ilgili kuruma ilettikten sonra kurumun başvurunuzu sonuçlandırmasını beklemeniz gerekiyor.