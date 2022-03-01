15-60 Yaş Arasındaki Herkes İŞKUR’dan 7.852 TL’lik Cep Harçlığı Alıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş aramakta olan vatandaşların en sık tercih ettiği adreslerin başında gelmektedir. İŞKUR, yalnızca iş arayan kişilerin değil aynı zamanda iş hayatında farklı konumlarda da yer almak isteyen kişilerin başvurduğu adres olarak da bilinmektedir. Bu açıdan İŞKUR’un mesleki eğitim kapsamında vermekte olduğu kurslardan yararlanmak isteyen kişilere özel olarak günlük 49,08 TL ila 106,34 TL aralığında cep harçlığı vermekte olduğunu yönelik bir açıklama yaptı. İŞKUR tarafından belirtilen şartları taşımakta olan adayların kurslara katılma ve ve cep harçlığı alabilme ihtimalleri vardır. Bu konu ile ilgili vatandaşların merak ettiği bazı detaylar bulunmaktadır. İşte konu ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında sizlerle paylaşılmaktadır.

İŞKUR, ülkemizin içinde bulunduğu durumda vatandaşların istihdam edilebilme konusunda birçok vatandaşa kapı aralamaya ve yeni fırsatlar yaratmaya devam etmektedir. İŞKUR tarafından verilecek olan harçlık uygulaması ve ödemeleri, engelli aylığı, dul ve de yetim aylığı ile sosyal yardım alan kişilerin de katılımına açıktır. İŞKUR bu açıdan ortalama olarak günlük 49 TL ila 106 TL aralığında vatandaşlara yönelik olarak cep harçlığı ödemesi yapmaktadır.

Kurslara katılan kişiler, günlük olarak cep harçlığı alabileceği gibi uzun vadede meslek sahibi de olabilmektedir. İstihdamı olumlu yönde artırmayı hedefleyen İŞKUR, bu konu ile ilgili olarak mesleki eğitim kursları kapsamında vatandaşların hem meslek sahibi olmasını hem de iş sahibi olmasını kolaylaştırmaktadır.

ÜCRET DEĞİŞİKLİĞİ

İŞKUR’un günlük olarak ödediği harçlık düzeyi değişkenlik göstermektedir. Ödeme en az olarak yüzde 50 istihdam güvencesi olan mesleki kurslarda 65,44 TL olarak belirlenmiş, sanayi alanındaki mesleki kurslar için de 106,34 TL ödeme yapılmaktadır.

Engelli ve eski hükümlü olan vatandaşlara özel olarak düzenlenen kurslarda günlük istihdam garantisi olmayan kurslarda 49,08 TL; istihdam garantisi olan kurslarda da 65,44 TL ödeme yapmaktadır.

Bu ödemelere göre katılımcılar 26 gün üzerinden bir hesaplama yapıldığında 1.276 TL ile 2.764 TL 160 gün olan kurs boyunca 7.000 TL civarında ödeme yapılmaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak

Meslek gerekliliklerine uygun olan özel şartları taşımak

Kurum tarafından meslek için düzenlenen kursu bitirmiş olmak

15 yaşını doldurmuş olmak

İş ile meslek danışmanlığı hizmetinden faydalanmak

Emekli olmamak