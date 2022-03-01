Başvuranlara PTT Üzerinden 659 TL ve 827 TL Ödeme Yapılacak!

Başvuran kişilere, PTT üzerinden 659 TL ile 827 TL aralığında ödeme yapacak. Devletten vatandaşa özel olarak verilen destekler hız kesmeden devam etmektedir. Genç veya yaşlı fark etmeksizin ihtiyaç sahibi kişilere SGK’dan destek ödemeleri yapılacak.

Devletten vatandaşlarına yönelik destekler hız kesmeden devam etmektedir. Genç ya da yaşlı fark etmeden ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara SGK’dan destek ödemeleri yapılmaktadır. Çalışan, çalışmayan, hasta veya engelliler olmak üzere pek çok vatandaşa özel olarak devlet tarafından farklı kapsamlarda destekler sunulmaya devam etmektedir. Yaşanan mağduriyetlerin mümkün olan en az seviyeye indirilmesi için verilen bu desteklerden çoğu kişi de faydalanabilecektir. Başvuruda bulunan ve başvurusu onaylanan milyonlarca kişi, bekleme olmadan hemen anında bu destek ödemelerini almaya başlıyor.

Çeyiz Desteği

SGK tarafından evlenmek isteyen kişilere yönelik olarak verilen çeyiz desteği, evlilik ödeneği olarak da halk tarafından bilinmektedir. Evlenmek isteyen kişilere sağlanmakta olan bu önemli destek, evlenecek çiftlere eşya ve düğün ödemelerini karşılayabilmeleri adına sunulmaktadır. Devlet, evlenen çiftlere destek sağlamaktadır ve bununla beraber çeyiz hesabıyla evlenmeyi planlayan çiftler büyük katkı almış olacaklardır. Banka hesabı üzerinde açılan çeyiz hesabında bir süre birikim yapılması ve de 27 yaşından önce evlilik yapılması gerekmektedir. Bu iki koşul gerçekleşiyor ise devlet katkısı çiftlere verilmektedir. 5 sene içinde 48 Bin 148 TL birikim yapılması şartlardan biridir. Bu birikime ek olarak 12 Bin 037 TL ödeme de devlet desteği kapsamında verilmektedir.

PTT Üzerinden Hangi Ödemeler Yapılır?

PTT tarafından verilen destekler arasında engelli aylığı, yoksulluk ödemesi, evde bakım ve yaşlılık maaşı yer almaktadır. Evde bakıma muhtaç olan yaşlı kişiler ile engelli yakınlarına bakım yapan kişiler bu ödeneklerden faydalanabilmektedir. 1.657 TL olarak ödenen evde bakım maaşı ise 1.798 TL olarak PTT'den ödenir.

Engelli maaşı da devlet desteği dahilinde yapılan ödemelerden biridir. %40 ile %69 engellilik oranına sahip olan vatandaşlar, 662 TL; % 70 ve de üzerindeki engelli olan vatandaşlar da 992 TL olarak ödeme almaktadır.

Yaşlılık maaşı da 65 yaş aylığı olarak bilinmektedir. Yaşlılık aylığı 763,67 TL olarak ödenmekte iken zamlı halde 828 TL olarak verilmektedir.