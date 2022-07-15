15-17 Temmuz arasında nakit ödemesi almak isteyenlere 25.000 TL yatacak!

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 25000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olması ile birlikte nakit imkanından faydalanmak için Denizbank ve Yapı Kredi Bankası kredi kampanyasına katılabilir. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara verilecek olan bu kredi kampanyasında 36 ay vadeye kadar işlemler yapılarak kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlanmaktadır. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak bu kredi kampanyasına katılabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da internet bankacılığını kullanarak ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de oturduğunuz yerden başvurularınızı gerçekleştirerek, 25000 TL, onay alıp alamadığınızı görebilirsiniz.

DENİZBANK

Başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, Denizbank üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa öncelikli olarak banka kredi şartlarına uygun olması gerekiyor. Denizbank, özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara kredi imkanından faydalanabilmeleri için cebimde kredi kampanyası başlattı. Cebimde kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olup, kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda cep telefonları üzerinden ücretli mesaj atarak hemen onay alabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz ücretli mesaj ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilir ve en yakın banka şubesine giderek bu krediyi kullanabilirsiniz. Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin.

YAPI KREDİ BANKASI

Sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar ise bireysel tc kimlik, aylık gelir, yazarak, 44 11 numarasına mesaj göndermeleri durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabiliyor. 25000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi ödemesi alacak olan vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda banka şubelerine gitmeden de işlemlerini kolay birşekilde yapabiliyor. Bankanın mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulaması üzerinden istedikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor ve nakit kredi kullanabiliyorlar. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan kredi tutarını, hemen aynı gün içinde öğrenebileceksiniz.