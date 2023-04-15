15-16-17-18-19 Nisan tarihleri arasında kimlik numarası üzerinden 50.000 TL ödeme alabileceksiniz!!!

15 ve 19 Nisan tarihleri arasında bireysel kredi kullanacak olan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kampanyada bireysel kredi kullanacak olan tüm vatandaşların 50.000 TL'ye kadar ödeme alabilecekleri banka açıklandı. 15 ve 19 Nisan tarihleri arasında bireysel kredi almak için başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız bu bankalar üzerinden gerçekleştirilen 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak sizler de işlem yapabilecek ve ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanarak uygun faizlerle bu ödemeleri hesaplarınıza yatırabileceksiniz. 15 ve 19 Nisan tarihleri arasında ihtiyaç kredisi almak için 50 bin TL'ye kadar ödeme alacak olan tüm vatandaşlara bankalara uygun faizlerle kredi ödemeleri verirken 3 dakika içerisinde sonuç verecek olan bu bankalar aşağıda sizler için sıralanmıştır.

AKBANK KREDİ KAMPANYASI

Akbank üzerinden bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda kredi işlemleri aynı gün içinde hesaplarına yatırılarak kullandırılıyor ve Akbank üzerinden bireysel tüketici kredisi kampanyası ile birlikte sizlere işlem yapılıyor. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. 50 bin TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak sizler de bu bankadan Akbank direkt uygulamasını kullanarak ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

DENİZBANK BİREYSEL TÜKETİCİ KREDİSİ

Denizbank banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar için gerçekleştirdiği yeni Kredi kampanyasında Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak sizlere kredi ödemesi vermekte olup ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde ödemeleri hesaplarına yatıracağını açıkladı. Denizbank acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapmak istiyorsanız ve ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsunuz cebimde Kredi kampanyasına katılabilir veya DenizBank'ın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak bu bankadan ne kadar kredi onayı alacağınızı hemen görebilirsiniz. 50.000 TL Denizbank üzerinden kullanacağınız ihtiyaç kredisi sizlere uygun faiz oranları ile birlikte verilecek olup 36 ay vadeli ödeme tablosu ile işlem yapılmaktadır.