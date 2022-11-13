14 milyon emekliye bu gece haberi verildi! Son dakika: Meclisten onaylanan tutar belli oldu!

14 milyon emekli için verilen yeni haber diye meclisten geçen ve devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak, kullanabileceğiniz ihtiyaç kredileri ile ilgili sizlere detaylı bilgiler yayınlandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bankaların listesi yayınlanırken, Meclis onayından da geçen bu haberde, özellikle daha önce bankalardan kredi kullanan emeklilerin ve 50000 TL'ye daha ne kadar kredi alabileceği haberi verildi.

Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden almanız durumunda başvurularınızı gerçekleştirebilecek onaylanan kredileri, istediğiniz zaman, hesabınıza internet üzerinden de yaptırabileceksiniz. 14 milyon emekli için başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmalarına onaylanan bu kredi kampanyasında 36 ay vadeli ödeme yapılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden, emekliler için yapılan kampanyanın başvurusu nasıl yapılıyor?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için başlatılan kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere 50000 TL'ye kadar ödemeler verilerek hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinde emekli maaşı alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek ilk taksit ödemeniz de 90 gün ertelemeli olan bu kredi kampanyasına katılarak, en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alabilirsiniz.

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Meclis onayından geçen ve onaylanan bu kredi kampanyasına katılmak için maaş müşterisi olması şartı ile birlikte kredi kullanabilmektedirler. Emekli maaş alan ve maaş başvurusu yapan kişiler nakit ihtiyacı olmaları durumunda en yakın banka şubeleri üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek onaylanan kredileri hemen aynı gün içinde kullanabileceklerdir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli olan vatandaşlara emekli promosyonu imkanı sağlarken, ayrıca diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız için de destek vermektedir.