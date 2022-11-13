Ziraat Bankası hesabı olanlar dikkat! 30 gün süre içinde yapmanız gerekiyor! Yarın başlayacak

Ziraat Bankası, 30 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu yeni kampanyada 50000 TL kadar ödemeleri gelir belgesiz olarak vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası hesabınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, 30 gün içerisinde yapmış olduğunuz tüm işlemlerde en düşük faiz oranlarından yararlanarak sizlere özel olarak kredi kampanyası başlatılıyor. Emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan tüm vatandaşların katılabilecekleri bu kampanyalarda özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlara belirli şartlar dahilinde, diledikleri zaman kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor.

30 GÜN SÜRE VERİLDİ!

30 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara bankalar hemen aynı gün içinde sonuç verecek. Ziraat Bankası banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen işlem yapabilir ve onaylanan tutar, hesabınıza yatırabilirsiniz.

BAŞVURU YAPIN!

Ziraat Bankası, 50000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusunu resmi internet sitesi üzerinden yapabilmektedir. Ziraat Bankası hesabınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurunuzu internet sitesi üzerinden değil, ihtiyaç kredisine internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapmanız durumunda daha masrafsız ve hızlı bir şekilde hesabınıza ödemeler alabilirsiniz.

EMEKLİYE ÖZEL!

Emekli olan vatandaşlar ise emekli maaş hesapları üzerinden işlem yapacakları gibi, ayrıca emekli maaşını bu bankadan alıyorsa maaş, taşıma işlemleri sonrasında yüksek limitli krediler kullanabilmektedirler. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurumuzu gerçekleştirerek nakit alabileceğiniz kampanyalardan faydalanmak istiyorsanız sizlerde hemen aynı gün içinde işlem yapabilirsiniz.