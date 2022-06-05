14 milyon Emekli: TC sonu çift hane olanlara 5000 TL ve üzerinde hemen ödeme bugün başladı! Kontrol ederek ödeme alın!

Emekliye müjdeli haber son dakika geldi! Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere 5 dakika içinde sonuç verilmektedir. Emekli maaşı hesabı olan kişiler, uygun faizlerle kredi onayı alabilmeleri için başvuru yapması gerekmektedir. Emekli maaş hesabınızı bu şekilde almak istiyorsanız, başvurunuzu 5 dakika içinde kamu bankalarından yapacaksınız. 5000 TL ve üzerinde kredi onayı alacak kişilerin emekli maaş hesabı kamu bankalarından olması gerekmektedir. Kamu bankaları yaptıkları bu kampanyalar ile anında kredi imkanından da faydalanmanıza olanak sağlayacaktır!

Ziraat Bankası

Devlet bankası olan Ziraat Bankası yaptığı açıklama sonrasında, emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere, 5000 TL ve üzerinde gelir belgesiz ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı! Ziraat Bankası nakit kampanyasına katılacak olan kişilere, uygun faizlerle kredi verilmektedir. Ziraat bankası 50.000 TL'ye kadar ödeyeceği emekli kredisi için 36 ay vade ile işlem yaparken, 1.54 faiz oranlarından yararlanacak olan kişilere, hızlı ve 3 ay ertelemeli işlem yapacağını da açıkladı!

Vakıfbank

Vakıfbank devlet bankası olmasından dolayı emekli olan vatandaşların en çok tercih ettiği bankaların başında gelmektedir. Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler, 750 TL emekli promosyonu aldıkları gibi ayrıca bankadan 100.000 TL'Ye kadar da gelir belgesiz kredi kullanabiliyorlar. Vakıfbank nakit ihtiyacınızın olması durumunda 36 ay vadeye kadar sadece 50 bin TL kredi veriyor. Bu şekilde başvuru yapmak isteyenlere banka hemen sonuç veriyor. 50 bin TL kredi aldığınızda banka diğer bankalardaki borçlarınızı da kapatmanız için sizlere kredi vermektedir.

Halkbank

Halkbank, emekli olan kişilere banka şubelerinden, internet sitesinden ve banka mobil uygulaması üzerinden kredi imkanı sağlamaktadır. Bankaya gitmeden işlem yapacak ve bu bankada hesabı olan emekli, Halkbank mobil uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Başvuru yapmak için şartlara uygun olmanız yeterli. 75 yaşına kadar olan emekli Halkbank'a maaş taşıması durumunda kredi onayı almaları ile birlikte, ayrıca emekli promosyon ücreti olan ve 3 sene bu bankadan maaş almaya söz veren emekliye de 750 TL'ye kadar ödeme yapmaktadır. Detayları ve diğer tüm emekli kampanyalarını bankanın internet sitesinden öğrenebilirsiniz.