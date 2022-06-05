05 Haziran'dan itibaren hesaplarınıza yatacak ödeme tutarı belli oldu: 30.000 TL. Bankadan yapılan açıklama sonrasında kimler onay alacak belli oldu! 30.000 TL ödeme alacak olan kişilere bankalardan hızlı ve anında sonuç imkanı var. Denizbank ve Garanti Bankası yaptıkları bu kampanyalarda başvuru yapacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yapacağını açıkladı.

Bankalar üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, yeni bir kampanya ile gözlerini açtı. 05 haziran itibariyle banka üzerinden kredi onayı alamayacak olan kişiler artık Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden başvuru yaparak 30.000 TL ödeme alabilecek. Üstelik başvuru yapmak da oldukça basit olacak.

Kredi kullanacak olan kişilere, banka şartlarına uygun olması durumunda kredi onayı verilmektedir. Başvuru yapmak isteyenlere şartlar dahilinde hızlı ve anında sonuç verilmektedir. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız banka kredi notu önemli olacak. Kredi puanı 1100 ve üzerinde ise kredi kullanacaksınız.

Denizbank başvuru...

Denizbank üzerinden başvuru yapmak en kolay yöntem olarak SMS ile sonuçlanmaktadır. SMS ile kredi alacak kişilere, Denizbank hızlı ve anında sonuç vermektedir. Denizbank SMS ile kredi başvurusu yapmak için KREDİM TC KİMLİK yazarak bu mesajı 3280 numarasına mesaj atılmasını istemektedir. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, bu şartlara uygunsa 30.000 TL gelir belgesiz kredi alabilirler.

Garanti BBVA Bankası üzerinden başvuru...

Garanti BBVA bankası üzerinden kredi onayı alacak kişiler, uygun faizlerle bankadan işlem yapabileceklerdir. Garanti Bankası şubelerine giderek kredi alacak kişilere, banka sadece kimlikle işlem yaptırmaktadır. Kredi başvurusu yapacak kişiler, bireysel müşteri ise ve sigortalı olarak çalışıyorsa, en yakın banka şubesine giderek (son iş yerinde 3 ay sigortası varsa) kimliği ile birlikte hemen başvuru yapabileceklerdir. Garanti BBVA ayrıca bankanın mobil uygulamasını kullanan kişilere de kredi imkanı sağlamaktadır.

Emekli olan kişilere özel kampanya...

Emekli maaşı alan kişiler, maaşlarını Denizbank veya Garanti BBVA Bankası şubelerinden alıyorsa başvuru yaparak daha yüksek limitli ihtiyaç kredisi alabileceklerdir. Emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu yapmak için bankaya maaş taşıması yapabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız taşınması durumunda, sizlere ayrıca emekli promosyonları da verilmektedir...