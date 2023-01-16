13,3 milyon emekliye müjde geldi! Ek ödeme ihtiyacı için hazırlanan nakit limit belli oldu!

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, ek ödeme alabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz bu nakit kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlara emekli maaşı, müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir.

Emekli maaş hesabımız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsunuz ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirecek ve onaylanan bu krediler hesaba yatırarak kullanacaksınız.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. 3 kamu bankası üzerinden de emekli maaş alan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda bu bankaların yapmış oldukları kampanyalara katılarak istedikleri zaman kredi ödemesi alabilmektedir.

EMEKLİYE EK ÖDEME!

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte nakit ödeme almak istiyorsunuz, en yakın banka şubesine giderek sizlerde kimliğinizle birlikte maaş almış olduğunuz banka üzerinden kredi alabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, aynı zamanda kendi bankasından emekli maaşı alan vatandaşlara, kimlikleri haricinde, başvurularını internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de alarak, 50000 TL'ye kadar kullanacakları tüm kredilerde gelir belgesiz işlem yaparak, internet üzerinden kredi imkanı sağlamaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın emekli maaş hesapları üzerinden vermiş olduğu bu kredi kampanyalarına, sizlerde istediğiniz zaman katılabilir ve 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.