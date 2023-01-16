Ziraat bankası ödeme haberi var: 4 gün içinde hesaplara anında nakit ödemesi olacak!

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 4 gün içinde yeni bir kredi paketi verileceği duyuruldu. Bankalar son zamanlarda yapmış oldukları kredi kampanyalarında kendi banka müşterilerine belirli süreler içerisinde kredi ödemeleri gerçekleştirerek vatandaşlara 4 gün içerisinde ne kadar onay vereceği hakkında bilgileri internet sitesi üzerinden yayınladı.

Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara destek ödemesi verecek ve 50000 TL'ye kadar vermiş olduğu kredilerde gelir belgesi istemeden sizlere uzun vadelerde geri ödemenizi sağlayacak. 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirecektir.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için ne yapmak gerekiyor?

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız bu bankanın müşterisi olan vatandaşlar, Ziraat Mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Ziraat mobil uygulaması üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirecek, ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, sizlerde uygun faizlerle kredi imkanından faydalanabilir ve onaylanan bu krediyi, dilediğiniz zaman, hesabınıza yatırarak hemen kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda aynı zamanda banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte de kredi alabilmeleri mümkün olmaktadır. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimliğiniz ve gelir belgeniz ile birlikte istediğiniz limitlerde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir, istediğiniz zaman bu kredi onayını alarak, ister, şubelerden, ister ATM üzerinden, paranızı çekebilirsiniz.

Ziraat BANKASI 4 gün içerisinde başlatmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında bireysel olan müşterilere ve özelliklede emekli olan vatandaşlara kredi ödemeleri vermektedir. Emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan tutar hesaba yatırılarak, aynı gün içinde kullandırılmaktadır. Ocak ayı sonuna kadar devam edecek olan düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların, Ziraat Bankası müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.