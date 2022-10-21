13 milyona yakın emekliyi ilgilendiren karar onaylandı! Emekli maaşınıza ek ödeme olacak, Kesinleşti

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada, emekli olan kişilere verilecek olan ek ödemeleri, limitleri belli oldu. Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılacak olan kredi ödemelerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde, diledikleri zaman kredi ödemeleri verileceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız, hemen internet bankacılığı şifresiyle birlikte mobil uygulamalara giriş yaparak buradan nakit kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek için hemen 36 ay vadeli 50000 TL kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu yeni nakit kredi kampanyasında ihtiyaç kredisini alacak olan emeklilerin kendi bankasından maaş almasını istemektedir. Emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi alacak olan vatandaşların ihtiyaç kredisi alabilmeleri için şubelere gitmeden işlemlerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabilecekleri bir kampanya hazırlandı. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kullanabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi paketi bugün başladım.

Size en yakın banka şubesine giderek başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyalarında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde istedikleri zaman kredi ödemeleri yapılacağı duyuruldu. En yakın banka şubesine giderek de kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve onaylanan kredilerinizi emekli kredisi olarak hemen banka üzerinden alabileceksiniz. En düşük faiz oranları ile birlikte kullanabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanacak olan kişilere devlet destekli olarak düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullandırılacak ve isteyen vatandaşların diğer bankadaki olan tüm kredi kartı borçları kapatılacaktır.