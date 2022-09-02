13 Milyon Emekliye Müjdeli Haber! 3 Gün Süreniz Kalmış Haberimiz Yok Demeyin! Son Dakika

Emekli olan vatandaşlar için Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden yapılan kampanya duyurusunda, 3 gün süre kaldığı açıklandı. Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden alan vatandaşlara verilecek olan 40000 TL, ödemeler için son üç gün. Başvuru yapacak olan kişilerin emekli olması durumunda ve emekli maaşlarını Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden almaları durumunda hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirerek, bankalar üzerinden nakit kredi başvurularında bulunabileceğini söylemek istiyoruz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaş almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek nakit ihtiyacınız olması ile birlikte sizlerde başvurularınızı bu bankalar üzerinden kolay bir şekilde yapabilecek ve onaylanan tutarları emekli maaşı hesaplarımıza göre, anında görebileceksiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, hızlı bir şekilde kredi işlemlerini yapmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde kolay bir şekilde onay alabilecekleri internet kredisi mevcuttur. Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda başvurularını bu banka üzerinden gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi kullanabilecek onaylanan kredilerde de yine aynı gün içinde hesaplarına ödemeler alabileceklerdir. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapacak olan emeklilere en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilmektedir.

Vakıfbank

Emekli maaşınızı, Vakıfbank üzerinden almanız durumunda 100000 TL'ye kadar kredi imkanı sizlere verilecek. 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunu banka şubeleri üzerinden dilediğiniz zaman yapabilirsiniz.

Halkbank

Emekli maaşını Halkbank üzerinden almanız durumunda sizlere verilecek olan gelir belgesiz 40000 TL kredilerde sizlere 36 ay vadeli olarak işlem yapılarak kredi imkanı sağlanacaktır. Size en yakın Halkbank şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek ve onaylanan krediniz aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz.

PTT

Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan emeklilerin maaşları bu bankalar üzerinde olması durumunda hızlı bir şekilde emekli kredisi kullanabiliyor. 40000 TL emekli kredisi için başvurularını cep telefonu üzerinden SMS atarak yapmak isteyen vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermesi yeterli olacaktır.