13 milyon emekliye müjde: Devlet destekli kredi ödemesi onaylandı!

Kamu bankaları tarafından başlatılan bu, Nakit kampanyasında uygun faizlerle ödeme alacak olan tüm emekleri, hemen aynı gün içinde kredi işlemleri yapılarak ödemeler verilmektedir.

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan tüm vatandaşlara devlet destekli ihtiyaç kredisi ve devlet destekli borç kapatma kredisi ödeneceği açıklandı.

Mart ayı içerisinde başlatılacak olan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara, dilediğiniz zaman, ödemelerinizi alabileceğiniz bir kampanya hazırlandı ve bu kampanyalarda da uygun faizlerle ödemeler hesaplara yatırılarak, hemen kullandırılacak.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, Emekli Kredisi Kampanyası

Kamu bankaları üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına katılmak için maaş müşterisi olmanız gerekiyor. Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız başvurunuzu banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte kolay birşekilde yapabilirsiniz. Emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden alan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi gelir belgesiz verilmektedir.

50000 TL kredi kullanmanız durumunda 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilecek ve bu şekilde kredinizi kullanabileceksiniz. 100 bin TL'ye kadar kullanılan kredilerde ise 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulurken, diğer bankalardaki olan ihtiyaç kredisi ve güncel olan kredi kartı borçlarınızı kapatmanız için de banka sizlere ayrıca, borç kapatma kredisi vermektedir. Kamu bankaları üzerinden emekli maaş almayan vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için şubelere gitmeden de internet siteleri üzerinden başvuru gerçekleştirebiliyor onay almaları durumunda maaş taşıyarak, kredi kullanabiliyorlar.