Somer şef A101’de! Bu hafta birbirinden farklı üründe akıllara zarar kıyak indirimler var

Türkiye’de sahip olduğu perakende market zinciri sayısı ile dikkat çeken A 101 Somer Sivrioğlu'nun A101 ürünlerini kullanarak hazırladığı menüyü kamuoyunun tanınmış yüzlerine sundu. Bu workshop Somer Şef’in restoranı Efendy’de düzenlendi. 24 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşen bu organizasyona İdil Yazar, Berat Çokal, Ümit Karalar, Burak Altındağ gibi ünlüler katıldı. Somer Şef hazırladığı ürünleri bizzat kendi tattırarak katılımcıları mest etti.

Somer Şef’in A 101 Ürünleri Hakkındaki Yorumu

Şomer Şef, şeflerin kalitesi ve çok yönlülüğü nedeniyle sadece A101 için özel bir şekilde üretilen ürünlere güvendiklerini ve A101 ürünlerini kullanmayı sevdiklerini vurguladı. Hatta bunun yanında A 101 ürünlerinin 1 oranında arkasında olduğunu dile getirdi. Bu etkinlikte Somer Şef, A101 ürünleri ile hazırlanan yemeklerin ince sırlarından ve bu sırların yanında farklı uygulamalarından bahsetti.

Somer Şef’in yanı sıra A 101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç de ürünler hakkında yetkili bir isim olarak bilgi verdi. Bilgiç, A 101’in 1 oranında ürünlerinin arkasında olduğunu ifade ederken bu ürünlerin kalitelerinin yanında ürün çeşitliliği ve fiyatlarla beraber dikkate alınarak şefler tarafından onaylanmasından da ayrıca memnun olduklarını ifade etti.

A101 haftanın yıldızları indirimlerinde değişik besin mamülleri de indirimli olarak satılıyor. Buna göre bir hafta süresince devam edecek olan indirim kampanyası ile Şahin Dana Evlik Sucuk 400 gram 125 TL yerine 106,75 TL’ye satılacak ve yüzde 15 oranında indirim uygulanmış olacak. Aynı biçimde A101 süt indirimi de yapıyor. 1 litre Birşah yarım yağlı süt 17,50 TL yerine 15,95 TL’ye satılacak.

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