13 milyon emeklinin beklediği karar açıklandı! Emekli maaşlarına ek ödemeler Kasım ayında yapılacak!

13 milyon emeklinin beklediği ek ödemeleriyle ilgili kasım ayında yapılacak olan ödemeleri, merak eden kişiler, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın yapmış olduğu bu kampanyadan faydalanabiliyor. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz nakit ihtiyacınızın da olması durumunda ihtiyaç kredisi olarak 50000 TL'ye kadar hesaplarımızı yaptırabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen kişilerin emekli olması yeterli. Emekli olup, emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda başvurularınızı gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden de işlemlerinizi kolay birşekilde yapabiliyorsunuz.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda eğer emekli maaşınız Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsa başvuru gerçekleştirmek için internet şifresi oluşturması yeterlidir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank , hesabınız üzerinden alacağınız İhtiyaç Kredisi başvurusu yapmak için internet bankacılığı şifresiyle birlikte, isterseniz, bankanın internet sitesine giriş yapabilir isterseniz de banka şubesine gitmeden mobil uygulamalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Emekli maaşını bu bankalardan alan vatandaşlar kendi emekli maaş almış oldukları banka hesapları üzerinden işlemlerini yapabilmeleri için ayrıca, en yakın banka şubeleri üzerinden bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile birlikte 50000 TL'ye kadar destek kredilerinden faydalanabilmektedir. 50000 TL kredi kullanmanız durumunda sizlere 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulurken, daha yüksek limitlerde kredi kullanacak olan kişilere 24 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturuluyor. Bankalar üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, eğer borç kapatma kredisi almak istiyorlarsa banka borç kapatma kredisi adı altında diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatan, kredi kampanyasına da katılabilmektedir.

En düşük faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbanka uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredinizi hızlı bir şekilde giderebilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet sitesine giriş yaparak güncel kredi faiz oranları hakkında bilgiler alabilirsiniz.