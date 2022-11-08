12,8 milyon emekliye yeni müjdeli haber! Kasım ayı sonuna kadar ödemeler devam edecek!

Kamu ve Özel Bankalardan Emekli Maaşı Alanlara Ödeme Yapılacak! Emekli maaşını kamu bankası veya özel bankadan alıyorsanız 80 bin lira ödeme alabilrisiniz. Denizbank, Akbank ve Ziraat Bankası ile PTT kurumundan emekli maaşı alan tüm vatandaşlara şartsız olarak 24 ay vadeli 80 bin lira ödeme yapılacak.

Emekli maaş hesabı ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, 80 bin lira ödeme ile rahat bir nefes alacak. Başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar için yapılacak ödemeler 4 banka tarafından gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar emekli maaşlarını bu banka üzerinden almaları gerekir. Acil ihtiyaç kredisi için başvurusunu gerçekleştiren kişilere uygun faiz oranlaı ile birlikte ödeme yapılacak.

Denizbank’tan Emekli Kredisi

Demirbank tarafından yapılacak ödemeye başvuru yapacak vatandaşlar 80 bin lira tutarlı ödemeleri alabilmek için şubeye gitmeden işlemlerini yapabilecek. Emekli maaşını Denizbanka üzerinden alan vatandaşlar mobil uygulama üzerinden giriş yaparak ihtiyaç kredis başvurusu yapabilirler. Onaylanmış olan krediyi ise gün içerisinde kullanabilirler.

Akbank’tan Emekli Kredisi

Akbank kendi bankasından emekli maaşı alan müşterilerine uygulama üzerinden başvuru imkanı tanıyor. Uygulamaya giriş yapılarak ihityaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Onaylınmış olan krediyi hemen kullanabilecek. Uygulama üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi başvurusunda, onaylanmış tutar şubelere gitmeden kullanabilecek. Emekli maaşını banka üzerinden almanız durumunda ayrıca banka şubesi üzerinden kimlik ile başvuru yapılabilecek.

Ziraat Bankası Ve Ptt Emekli Kredisi

Emekli maaşını kamu bankası olan Ziraat Bankası ve PTT üzerinden alan kişiler, gelir belgesine gerek kalmadan 80 bin lira tutarında limitle düşük faiz oranlarının uygulandı kredi işlemlerini yapabilecek.

Banka yapılacak olan başvuruları kendi şubeleri üzerinden kabul ettiği gibi, müşteri hizmelleri ya da bankanın internet sitesi üzerinden de kredi başvuruların kabul ediyor.

Şayet emekli maaşı PTT kurumu üzerinden alınıyorsa, kredi kullanmak için PTT şubelerine gitmek gerekir. Vakti olmayan vatandaşlar için PTT şubelerine gitmeden cep telefonları üzerinden de başvuru yapabilirler. Cep telefonu üzerinden mesaj atılarak kredi kullanılabilecek. PTT yazıp boşluk bırakılarak TC kimlik numarası yazılarak 3050 nolu numaraya gönderilmesi durumunda başvuru gerçekleşecek. Krediyi PTT üzerinden alınabilecek.