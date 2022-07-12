13-14-15 Temmuz'da TC Kimlik Numaranızı Yazarak 30.000 TL Ödeme Alabileceksiniz! Duyuruldu!

Bayram tatili sonrasında acil para ihtiyacı olan vatandaşlar için kredi kampanyası başlatan Yapı Kredi Bankası ve Denizbank, yapmış olduğu bu kampanyada cep telefonları üzerinden SMS atan vatandaşlara 30000 TL'ye kadar kredi onayı vereceğini açıkladı. Kurban Bayramı Kredisi Kampanyası bu şekilde devam edecektir.

Kurban Bayramı Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank'ın yapmış olduğu bu kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilir ve 36 ay vadeli kredi kullanabilirler. 13 ve 15 Temmuz arasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, özellikle banka hesapları olması durumunda bankaların resmi tatilde kapalı olması halinde kredi, internet bankacılığı üzerinden kullanabilir.

YAPI KREDİ BANKASI KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olması durumunda bu bankadan hemen onaylı kredi kampanyasına SMS ile başvuru yapabiliyor. Sms ile acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak bu kredi kampanyasına katılabilir ve Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile hemen onay alabilir. Bireysel, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık geliriniz de yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderdikten sonra Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden de yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak bu kredi kampanyalarına katılabilmektedir. Yapı Kredi Bankası hesabı olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden de 7gün 24 saat, kredi alabilmektedir.

DENİZBANK SMS İLE KREDİ VERECEK!

Denizbank üzerinden 30.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeden önce kredi şartlarına uygun olup olmadığınızı sorgulayabilir ve banka üzerinden SMS ile cebimde kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Denizbank 30000 TL'ye kadar vermiş olduğu, ihtiyaç kredisinde 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olması durumunda aynı gün içinde kredi onayı vereceğini açıkladı. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, Kredim boşluk TC kimlik yazarak, 32 80 numarasına mesaj gönderebilirsiniz. Gönderilen mesaj sonrasında bu kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, banka kredi notu uygun olması durumunda onay alacak ve aynı gün içinde ister banka şubesinden isterlerse de banka şubeleri, kapalı olması durumunda internet bankacılığı üzerinden kendi hesaplarına ödeme alabileceklerdir.