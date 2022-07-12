Emekliye Yeni Müjdeli Haber Var! Emeklinin hesaplarına 17.000 TL ödeme yatacak! Yarın başlayacak!

Emekli maaş hesabınız üzerinden 17.000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri istedikleri zaman kullanabilir. Kamu bankaları ve özel bankaları tarafından başlatılan emekli kampanyasında eğer başvurunuzu yaparak, 17.000 TL gelir belgesiz kredi almak istiyorsanız sizlerde banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda internet bankacılığını kullanabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar, 17.000 TL'ye kadar kredi almak istiyorlarsa bu kredileri 3 ay ertelemeli olarak banka şubelerine gitmeden de yapabilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olması durumunda aşağıdaki bankalar üzerinden kredilerin başvurularını gerçekleştirerek, istedikleri limitlerde acil ihtiyaç kredisi kullanabilir.

VAKIFBANK VE HALKBANK

Kamu bankası olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, kredi başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapabiliyor. Halkbank ve Vakıfbank üzerinden kredi kullanmak isteyen emekliler maaşlarını bu bankalar üzerinden alması durumunda 36 ay vadeli olarak işlem yapabilir ve kredi başvurusunda bulunabilir.

İŞ BANKASI

Kamu destekli, bankalardan olan iş bankası üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, bu banka üzerinden emekli maaş alması durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini hemen internet üzerinden yapabilecek. İş bankası iş cep uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir, onaylanan kredinizi aynı gün içinde hesabınıza yatarak, bankadan, masrafsız ve gelir belgesiz 17000 TL kredi kullanabilirsiniz.

AKBANK

Akbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ile birlikte emekli maaşı almayıp kredi puanı yüksek olan kişiler, 17000 TL için başvuruda bulunabilir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizlerde hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi 5 dakika içerisinde yapabilirsiniz. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasına 44 25 numarasına gönderebilir, ayrıca internet sitesine giriş yaparak buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi için bilgi alabilirsiniz. Banka, resmi internet sitesi üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirerek bankanın, sizler için ne kadar kredi verip vermediği hakkında bilgileri öğrenebilirsiniz.