1200 TL Yardım Parası Ödemeleri Yapılacak: TC Kimlik Numarasından Verilecek

Son yaşadığımız pandemi sonrasında verilen ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan 1100 TL ödemelere zam geldi. 1200 TL olarak yatacak ve yine ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar alacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamada destek ödemeleri için e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapılacağı açıklandı. Verilecek olan bu destek, 1200 TL olarak kişilerin IBAN numarasına veya PTT hesaplarına yatacak.

e-devlet sistemi üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında değerlendirme yapılacak ve kişinin yardım parası alıp almadığı incelendikten sonra sonuç verilecek. Tüm bu işlemleri ve aşamaları e-devlet sitesi üzerinden takip edebileceksiniz.

Daha önce maddi sıkıntı yaşayan kişiler için verilecek olan bu ödemeler, başvuru sonrasında hemen hesaplara yatacaktır. Ailesini geçindirmekte zorlanan kişilere sadece 1200 tl değil, ayrıca daha farklı yardımlarda verilmektedir. Bu yardımları alabilmeniz için bazı şartlara da uygun olmanız gerekiyor. E-devlet üzerinden yardım parası başvurusu yapmadan önce bu yardımlar hakkında bilgileri edinmeniz önemlidir.

Alınacak olan 1200 TL yardım parası için pandemi döneminde 1000 TL ve 1100 TL ödeme almış olan kişilere öncelik verilecektir. SSK'lı çalışan veya emekli olan kişiler ödeme alamazlar. Bu ödemeleri alacak kişilerin gelir durumu düşük olması ve üzerine bir mal varlığı olmaması gerekiyor. Üzerine aracı olan kişiler, maddi durumu olmasa bile 1200 TL yardım parası için başvuru yapsalar dahi nakit onay alamayacaklardır.

İŞKUR üzerinden kısa çalışma ödeneği alan veya işsizlik maaşı alan kişiler ile birlikte, emekli dul yetim maaşı alan kişilerde 1200 TL yardım parası alamayacaklardır. Başvuru yapmak için e-devlet sitesine giriş yapabilirsiniz.