12 Yıl Aradan Sonra Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ Aynı Projede

12 yıl aradan sonra ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat ikilisi ortak yapımda bir araya geldi.

Aşk-ı Memnu dizisinin başrol oyuncuları tüm Türkiye'yi kasıp kavurmuştu. 12 yıl sonra ilk kez aynı yapımda bulunacak başarılı oyuncular film setinden görüntülendi.

Uzun zamandır ayrı ayrı başarılı yapımlarda yer alan ünlü oyuncular, uzun süren bir aradan sonra yine birlikte. Netflix platformunda ayrı ayrı başarılı yapımlara imza atan oyuncular bu sefer de Netflix yapımlı bir projede yer alıyorlar.

Yapımcılığını Netflix'in OGM Pictures'ın üstleneceği ikilinin yeni film projesinin çekimleri devam ediyor. Filmin bir aşk filmi olduğu biliniyor. Duyanları heyecanlandıran bu yapım, özellikle de Aşk-ı Memnu'dan bu yana ikilinin aynı projede yer almasını özleyenler için güzel haber.

Setten ikilinin fotoğrafları paylaşıldıktan sonra sosyal medyada çok büyük bir ilgi gördü. Filmin nasıl olacağı da merak konusu. Bilindiği kadarıyla, film dünyanın bir çok farklı ülkesinde çekiliyor.

Çekimler için Şili'ye giden ikilinin setteki fotoğrafında, Kıvan Tatlıtuğ'un üstünde bir takım elbise ve Beren Saat'in ise dekolteli bir beyaz elbise giydiği görülüyor.

NEW YORK'TA DA ÇEKİMLER OLACAK

Filmin çekimlerinin bir kısmının da New York'da yapılacağı biliniyor. Şimdiden filmin nasıl olacağı merak konusu. İstanbul çekimleri başladı. İstanbul çekimlerinin ardından ise New York'ta çekimler olacak.

Filmin yönetmen koltuğunda ise Gönenç Uyanık var. Senaryo da ise Nuran Evren Şit bulunuyor.

Çekimleri daha yeni başlayan filmin ise yayınlama tarihi henüz belli değil.