Bankalar Taşıt Kredisi Faiz Oranlarını Düşürdü! Üstelik Kredinizi 2 Ay Erteleyebileceksiniz

Araç fiyatlarının giderek yükseldiği günümüzde ne yazık ki taşıt kredisi kullanmadan ara sahibi olmak neredeyse imkânsız hale geldi. Bu nedenle vatandaşlar en uygun taşıt kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. Bazı otomobil markaları belli başlı model alımlarında sıfır faizli kredi vereceklerini duyururken Türkiye’nin önde gelen bankaları da vatandaşlar için sıfır faizli taşıt kredileri hazırladı. Ülkemizin en köklü bankalarından Akbank, Halkbank ve İNG Bank yaptıkları duyuru ile sıfır ve ikinci el araç sahibi olmak isteyen vatandaşlara özel taşıt kredisi kampanyası oluşturduklarını duyurdu. Yapılan açıklamada vatandaşların hangi koşullarda bu kampanyalardan yararlanabileceği, ne kadar kredi çekebileceği, kredinin özellikleri ve örnek ödeme tablosu yer aldı.

AKBANK TAŞIT KREDİSİ

Akbank, uzun vade seçenekleri, erteleme fırsatı ve düşük faiz oranları ile araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için, taşıt kredisi kampanyasını duyurdu. 48 aya varan vade seçenekleri ile sıfır kilometre veya ikinci el taşıtlar için kredi kullanmak istiyorsanız hemen başvurun. 18 yaşını dolduran ve gelir sahibi olan herkes, Akbank Taşıt Kredisi kampanyasından yararlanabilecektir. Söz konusu kredinin faiz oranı yüzde 2,05’tir. 0 km ve ikinci el araçlar için kullanılacak 100 bin liralık taşıt kredisi için 48 ay vade seçilmesi durumunda, yüzde 2,05 oranında faiz uygulanmaktadır. Bu kredi için aylık olarak ödenmesi gereken taksit miktarı 3.572 liradır.

EN UYGUN TAŞIT KREDİSİ VEREN BANKA

Güncel durumda en uygun faiz oranları ile taşıt kredisi veren banka Halkbank’tır. 48 aya varan vade seçenekleri ile müşterilerin kullanımına sunulan bu krediyi geri ödemeye 2 ay sonra başlayabileceksiniz. 0 km araçlar için hazırlanan örnek ödeme planında; 100 bin liralık kredi çeken bir vatandaşa 48 ay vade seçeneğini seçmesi durumunda yüzde 1,63 faiz oranı uygulanacağı ve aylık 3.285 lira taksit tutarı alınacağına dair bilgi yer alıyor. Sıfır araç almayacak vatandaşlar da 7 yaşını geçmeyen ikinci el araçlara uygun faiz oranları ile kredi kullanabiliyor. Halkbank’tan 48 ay vade ile kullanacağınız 100.000 liralık taşıt kredisi için sunulan faiz oranı yüzde 1.65’tir. Bu kredi için aylık olarak ödenmesi gereken taksit tutarı ise 3.301 liradır.

İNG BANK TAŞIT KREDİSİ

Avantajlı kredi kampanyaları konusunda en çok tercih edilen bankalardan biri olan İNG Bank, taşıt sahibi olmak isteyen vatandaşlara 48 aya varan vade süresi ile yüzde 2.79’dan başlayan faiz oranlarıyla 8 yaşa kadar olan ikinci el ve sıfır araçlar için taşıt kredisi sunuyor. Esnek ödeme planları ve hızlı onay süreci ile taşıt kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, İNG Bank’ı tercih ederse geri ödeme tutarlarını ve taksit tarihlerini kendisi belirleyebiliyor. İnternet sitesinde yer alan örnek ödeme tablosuna göre; 12 ay vade ile 60 bin liralık kredi çeken bir vatandaşa aylık olarak uygulanacak faiz oranı yüzde 2,99’dur ve taksit miktarı ise 6.296 liradır. Söz konusu kredinin başvuruları İNG bankın internet sitesinden, mobil uygulamasından ve banka şubelerinden yüz yüze yapılabilmektedir.