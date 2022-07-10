11000 TL Emekli Ödemeleri İçin Tarih Belli Oldu! 3 Banka Birleşti ve Kampanya İçin Kolları Sıvadı!

Emekli maaş alan vatandaşlar için 11000 TL'ye kadar nakit kredi verecek olan 3 banka, bugün itibariyle kampanya duyurusunu paylaştı. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır.

DENİZBANK

Denizbank, başlatmış olduğu bu kampanyada, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara 11.000 TL'ye kadar internet bankacılığı uygulaması olan Denizbank, mobil uygulaması üzerinden kredi vereceğini açıkladı. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve onaylanan krediyi istediğiniz zaman, hesabınıza yatırarak hemen alabileceksiniz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin.

AKBANK

Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler SMS atarak veya Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak işlemlerini yapabiliyor. Emekli maaşınızı, Akbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 44 25 numarasına gönderebilirsiniz.

TEB BANKASI

Tc kimlik numaranızı: 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda sizlere TEB Bankası kredi verecek. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin banka kredi puan uygun olması durumunda hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirerek, bu bankadan 36 ay vadeli kredi alabileceğini söylemek isteriz. TEB Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişilere 11000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır. Resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilir ve nakit kredi kullanabilirsiniz.